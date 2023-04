Café De Vier Kaven laatste keer open na overlijden cafébazin twee weken geleden

Ondanks het overlijden van cafébazin Nadine Casier (65) twee weken geleden, opende café De Vier Kaven op paasmaandag de deuren voor de plaatselijke wijkfestiviteiten. Dochter Tania baatte het café nog voor een laatste keer uit. “Mama Kave zou het zo gewild hebben.”

Enkele weken geleden overleed cafébazin Nadine Casier na een beroerte. Zij stond meer dan veertig jaar achter de toog van café De Vier Kaven langs de Roeselaarsestraat in Moorslede. Nadine groeide er op en zette het werk van haar ouders verder. Na het overlijden van de gekende cafébazin bleef de zaak gesloten. “Vrijdag konden de vaste klanten hier nog eens terecht en natuurlijk moest het café ook op paasmaandag open zijn”, aldus dochter Tania Pype. Op paasmaandag vindt immers de jaarlijkse Vierkaven Kermis plaats. Hoofdingrediënt van het wijkfeest is ieder jaar een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften. Die lokt telkens een pak volk naar de start- en aankomstzone en het vlakbij gelegen café De Vier Kaven. “Het is een emotionele dag want mama keek hier telkens erg naar uit, maar getwijfeld over of we al dan niet het café zouden open doen hebben we niet. Mama Kave zou het zo gewild hebben.”

Naar Compostela wandelen

Toch krijgt De Vier Kaven voorlopig geen vervolg. Dochter Tania heeft vast werk in Mariënstede in Dadizele. “Maar we zetten het café ook niet te koop. Ik woon hier vlak naast en het zou te moeilijk zijn om het weg te doen. Zowel mijn mama als haar ouders hebben hier zolang gewoond en gewerkt. En misschien doen we volgend jaar wel opnieuw open voor de koers op de wijk.” Ook voor kleindochter Luna Verbeke werd maandag een speciale dag. “Samen met oma keek ik telkens uit naar de koers op de wijk. We hadden een speciale band”, aldus Luna Verbeke (15). Kleinzoon Axel Mortelé (22) heeft grootste plannen om zijn oma te eren. “Ik wil in mei naar Compostela wandelen. Als eerbetoon voor oma, maar ook om haar overlijden te verwerken.”

Mooi herdenkingsfeest

Heel wat vaste klanten tekenden maandag een laatste keer present. “We gaan het café zeker missen. Vandaag zijn we hier om Nadine te herdenken, maar dat doen we niet op een sombere manier. We zullen er een mooi feest van maken. Zo zou ze het ook gewild hebben”, aldus Nancy Roelant en Isabelle Verfaillie. Ook voor Maurice Taillieu verdwijnt er een vaste waarde in zijn leven. “Een mooie traditie stopt hier. Ik passeer hier vaak en sprong dan ook regelmatig eens binnen. Het is mooi dat speciaal voor de koers het café nog eens open is.” Terwijl achter de toog een mooie foto van Nadine stond opgesteld, werd voor aanvang van de wielerwedstrijd een minuut stilte gehouden als eerbetoon voor de graag geziene cafébazin.