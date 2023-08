Café De Vier Kaven in Moorslede blijft dan toch bestaan: Tania zet levenswerk van overleden moeder verder

Café De Vier Kaven langs de Roeselaarsestraat in Moorslede blijft dan toch bestaan. Vijf maanden na het overlijden van uitbaatster Nadine Casier besliste dochter Tania het levenswerk van haar moeder verder te zetten. “Enkel op vrijdag en zaterdag, maar de voorbije maanden was het hier veel te stil.”

Nadine Casier overleed in maart na een beroerte. De gekende Moorsleedse stond veertig jaar achter de toog van café De Vier Kaven. Na het overlijden van Nadine bleef De Vier Kaven gesloten. Enkel op paasmaandag, met Vier Kaven kermis, opende dochter Tania toch nog eens de deuren.

“Aanvankelijk had ik geen plannen met het café. Ik heb een fulltime job in Mariënstede en wil die graag behouden. Anderzijds wou ik het café ook niet weg doen. Ik heb er veel te veel goede herinneringen aan.”

Stil

Vijf maanden na het overlijden van haar mama beslist ze nu toch om zelf twee dagen per week het café uit te baten. “Ik woon vlak naast het café. De voorbije maanden was het hier veel te stil op de hoek. Ik merkte ook dat heel wat klanten van weleer het café misten.”

Tania, die al een tweetal maand speelt met het idee om De Vier Kaven te heropenen, voerde deze week nog wat opfrissingswerken in het gebouw uit. Zo kreeg het café een laagje verf. “In de toekomst zou ik ook nog graag het terras aan de achterzijde aanpakken.”

Eerbetoon

De Vier Kaven is voortaan open op vrijdag en zaterdag en dit telkens vanaf 16 uur. “Een mooi eerbetoon aan ons mama. De voorbije jaren hielp ik al vaak op paasmaandag, de drukste dag van het jaar. Ik heb dus al horeca-ervaring.”

Ook mama Nadine blijft toch een beetje aanwezig in het café. Op een tafeltje prijken haar foto en die van papa Frans, die vroeger ook nog het café uitbaatte. Met de heropening van De Vier Kaven brengt Tania opnieuw extra leven op het gehucht tussen Moorslede en Roeselare. “Het is ook mijn bedoeling om de traditie van paasmaandag verder te zetten. Ondertussen zie ik dat er heel wat beweegt in Moorslede op vlak van horeca. Het is goed dat er terug verschillende cafés zijn in de gemeente.”