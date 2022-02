Café De Vetten Os in Brugge wordt Dayos Place

Na een lang periode van leegstand is er opnieuw leven in het bekende volkscafé De Vetten Os aan het Beursplein. Nieuwe uitbater Dayonageda Devriendt (21) geeft de zaak wel een nieuwe naam: Dayos Place. “Maar het blijft een volkscafé waar iedereen welkom is”, klinkt het.

Los van een korte uitbatingsperiode als Amerikaanse getint café met burgers en ribbetjes vorig jaar, stond het bekende café De Vetten Os in de Hauwerstraat, aan het Beursplein, bijna twee jaar leeg. Vooral onder de uitbating van Anita Respeel gold de zaak als een onvervalst volkscafé.

Later wisten de gebroerders Wannes en Pieter Loosveldt met tal van evenementen en feestjes ook een jonger publiek naar de zaak te lokken. Maar door veel andere bezigheden en de wens om meer tijd met hun gezin te spenderen, zetten de Loosveldt-broers de uitbating stop.

Graantje meepikken

Maar nu is er dus een nieuwe uitbater opgestaan in de persoon van Dayonageda Devriendt, Dayo voor de vrienden, die in het weekend bijgestaan wordt door zijn vriendin Stephanie Van den Heede. Dayo is afkomstig uit Gentbrugge, waar zijn ouders twee cafés runden.

“Ik ben opgegroeid in het caféleven en deed ook een studentenjob in Fred’s café in Sint-Laureins. Als vaste job werkte ik als koerier bij PostNL, maar nu zal ik me dus volledig toeleggen op de nieuwe zaak in Brugge. Aanvankelijk zocht ik natuurlijk ook in mijn eigen regio in Oost-Vlaanderen naar mogelijkheden om een horecazaak te beginnen, maar daar waren weinig interessante panden vrij”, legt Dayo uit.

“Daarom ben ik verder gaan zoeken en zo kwam dit pand in het vizier. Sowieso is Brugge een interessante stad voor een horecazaak, maar de locatie hier vlakbij ‘t Zand én naast het nieuwe Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) is echt wel top. Nu zijn er door corona nog niet veel evenementen in dit gloednieuwe gebouw, maar dat komt wel en dan zal ik er wellicht ook mijn graantje van meepikken.”

“Het interieur is natuurlijk opgefrist, maar de bedoeling is dat het een echt volkscafé blijft waar iedereen welkom is. We zenden allerlei sportwedstrijden uit op twee schermen, op de verdieping hangt er een dartsboard en er komt normaal gezien ook nog een voetbaltafel bij.”

“Op zaterdag marktdag zou ik bovendien al om 6 uur ‘s morgen opendoen om zowel de vroege marktkramers als de marktbezoekers te verwelkomen. Op andere dagen zijn we geopend om 10 uur ‘s morgens en onze sluitingsdag is maandag.”

