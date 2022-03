Café De Vate in Lo heropent als bruine kroeg

Café De Vate op de Markt in Lo opende opnieuw de deuren. De horecazaak was bijna drie jaar gesloten. De nieuwe uitbaters Patrick Goossens (59) en Darunee Chuakhico (58), afkomstig uit Middelkerke, toverden De Vate om tot een bruine kroeg, inclusief jukebox.

In mei 2018 sloegen Godelieve Lieve Boone en Lionel Hennebel de deuren van De Vate na 31 jaar definitief achter zich dicht. De daaropvolgende zomer werd de zaak nog uitgebaat door iemand anders, maar daarna bleef het café gesloten. Na drie jaar sluiting brengen Patrick Goossens en Darunee Chuakhico opnieuw leven in de brouwerij. Patrick Goossens gaat vaak op café. Niet om pinten te drinken, maar wel voor het onderhoud van tapinstallaties in opdracht van brouwerij Haacht. “Ik werkte ook 17 jaar in het inmiddels gesloten en afgebroken Danspaleis ’t Juweeltje in Middelkerke”, zegt Patrick. “Ik ben dus wel vertrouwd met de horeca.” Over een jaar gaat Patrick met pensioen. “Ik was op zoek naar iets om daarna bezig te blijven”, zegt Patrick. “Ik kende De Vate, want ik kwam hier af en toe over de vloer voor het nazicht van de tapinstallatie. En zo ontstond het idee om de zaak uit te baten.”

Bruine kroeg

De voorbije maanden werd het interieur volledig gestript. “Zo zijn onder meer de bankjes verdwenen en vervangen door stoelen en tafels”, zegt Patrick. “We hebben er een bruine kroeg van gemaakt. In het café staat ook een jukebox en hangt een grote televisie.” Samen met Darunee, die loopbaanonderbreking neemt bij de stad Blankenberge, staat Patrick nu al enkele weken achter de toog. “Het concept is iets anders in vergelijking met vroeger”, zegt Patrick. “Zo serveren we geen eten, op een croque monsieur en een portie kaas na. Maar wanneer bijvoorbeeld een vereniging als Okra vraagt of ze kunnen langskomen om een pannenkoek te eten, dan kunnen we dat uiteraard wel voorzien. We zijn maar met zijn tweeën. Het is niet de bedoeling om met personeel te werken, dus iemand van ons twee in de keuken posteren is geen optie.” Op de drankenkaart staan onder meer Flandrien, Tongerlo en Omer. “De mensen kunnen hier ook een lekkere picon drinken”, vult Duranee aan. Het kersverse horecakoppel is alvast gecharmeerd door Lo. “Het is een mooi en rustig stadje”, zeggen ze. “Wij houden van de rust. De drukte van een grootstad is niets voor ons.”

Flexibel

De zaak was drie jaar gesloten, dus zullen Patrick en Darunee alles opnieuw moeten opbouwen. “We maken er het beste van”, besluit Patrick. “We doen het niet om veel geld te verdienen, maar gewoon om bezig te blijven en het sociaal contact. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom in De Vate. We zijn heel flexibel en passen ons gemakkelijk aan.”