Café De Sportwereld in Wingene heet nu sfeercafé Den Hoek

Luna Pollee (19) en Don Martin (38) namen onlangs café De Sportwereld op de hoek van de Oude Bruggestraat en de Egemsestraat in Wingene over. Het duo koos bewust voor een nieuw concept en een nieuwe naam en het café werd omgedoopt tot sfeercafé Den Hoek.

“We waren al geruime tijd op zoek om een leuk café over te nemen en toen we dit pand tegenkwamen, wisten we het meteen”, vertelt Don Martin. “Het café voldeed aan onze verwachtingen en we kwamen tot een akkoord met de vroegere uitbater Thomas Rijssenbeek. Ikzelf ben zanger, meer specifiek een Hazes-imitator, en vroeger kende ik de naam van Johny Montero. Vele mensen zullen mij nog wel kennen. Het muzikale zit in mij en wanneer ik mensen een leuke avond vol ambiance kan bezorgen, voel ik mij fantastisch. Vandaar dat ik samen met Luna besloot om café De Sportwereld vaarwel te zeggen en er een sfeercafé van te maken”, aldus Don.

Opening met Nonkel Jef

“In ons sfeercafé staan de klant en muziek centraal”, pikt Luna in. “Klanten kunnen een heerlijke pint in een sfeervol café drinken met leuke en nostalgische muziek voor iedere leeftijd. De biljarttafel en het dartsbord zijn verdwenen en het café straalt nu gezelligheid uit. Mijn vriend zal hier geregeld optreden en ik weet zeker dat de ambiance top zal zijn. Hij zingt tal van nummers, te veel om op te noemen. André Hazes hoort daar zeker bij, maar ook nummers van Will Tura, Willy Sommers, noem maar op. Naar volgend jaar toe staan er tal van optredens gepland.”

Op nieuwjaarsdag vindt de nieuwjaarsreceptie plaats met veel muziek. Don Martin en Duo Twix treden er op. Op 14 januari vindt de officiële opening plaats. “Niemand minder dan Ivo Pauwels beter bekend als Nonkel Jef komt langs om het openingslintje door te knippen. Er volgt zeker een optreden van Don Martin.”

Alle activiteiten zijn terug te vinden op de Facebookpagina onder de naam Sfeercafé Den Hoek. Dinsdag is sluitingsdag.