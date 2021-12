Café De Nieuwe Wijk (Emelgem): “Will Tura is hier nog een plasje komen doen”

Café De Nieuwe Wijk in de Ardooisestraat in Emelgem bracht tot twee decennia geleden vaak even een moment van verpozing voor wie de beentjes aan het los schudden was in dancing Olympia. Na 36 jaar zijn Ronny en Annie er nog trouw op post om hun trouwe klanten te bedienen. “Het caféleven is veel veranderd, maar het is en blijft ons leven.”

Café De Nieuwe Wijk in de Ardooisestraat 9 bevindt zich pal tegenover residentie Olympia. Dat appartementencomplex herinnert aan dancing Olympia die nu al ruim 20 jaar geleden de deuren sloot. Maar heel wat jong volk uit de Olympia stak destijds ook de straat over om een pintje te komen drinken bij Ronny en Annie. “En een croque monsieur te eten. Het was hier soms erg druk, zeker de zaterdagavonden. Wij konden aan ons volk zien welke muziek ze daar draaiden. Was het een speciale dans zoals de tango, dan kwamen de jonge gasten naar buiten. We hadden hier toen wat caféspelen – van een flipperkast tot een tafelvoetbal – waarop ze gretig speelden.”

Vooral positieve herinneringen aan die tijd, al ontstond er ooit een waar straatgevecht voor de deur. “De ‘Bende van Menen’ was niet toegelaten tot de dancing en ze beloofden eens terug te keren. 14 dagen later stonden ze daar met een hele groep amokmakers. Ik heb mijn vaste klanten snel naar binnen gehaald en de deur gesloten. De politie werd er bij gehaald, maar die waren zelf bang van die gasten. Uiteindelijk hebben politiehonden die kerels uiteen kunnen drijven.”

Ooit trok ik met Pekkie naar de markt en hij was eerder thuis dan ikzelf – Ronny Cornillie

In 1985 startten Ronny Cornillie en Annie Decouttere met de uitbating van de zaak. “Mijn vrouw is afkomstig van Gullegem, ik groeide op op De Mol toen er nog geen sprake was van de wijk. Ik ben geboren in 1951, even later werd dit café hier ook gebouwd.”

70ste verjaardag

Ronny vierde vorige week donderdag zijn 70ste verjaardag, echtgenote Annie is er 66. Dochter Sandra (44) is de mama van twee zonen: Dante (19) en Mauro (17). Zoon Alexander (40) is de papa van Liesl (15) en Diewke (13). “Corona was voor ons geen makkelijke periode. We zijn beiden al van ons 60ste met pensioen. We hebben er aan gedacht de boel te verkopen, maar het was onze dochter die ons op andere gedachten bracht. ‘Wat gaan jullie dan hele dagen doen’, redeneerde ze. En ook de vinkeniers smeekten ons om verder te gaan. Dus doen we nog even verder, we zien wel hoelang we het nog volhouden.”

Ronny had al 14 jaar ervaring in De Karre in Rumbeke en ook Annie ging er af en toe een handje toesteken. “We woonden op dat moment hier wat verderop in de Ardooisestraat toen we via de brouwer vernamen dat dit hier over te nemen stond. De naam van het café hebben we behouden. De Nieuwe Wijk verwijst naar de wijk hierachter die toen nog vrij jong was.”

Stoffel Vandoorne

In die 36 jaar zijn de tijden uiteraard veranderd. “We hebben nog klanten van toen. De jonge gasten van toen zijn nu vijftigers. We hebben onze vaste gasten, die hun vaste plaats hebben. Onze kleinzonen zitten nu in de Chiro, dus krijgen we wel wat jong volk over de vloer. Maar dat was dus vroeger ook zo. We hebben jarenlang ook sterke verenigingen gehad. Maar ook dat zie je langzaam maar achteruit gaan. We hebben hier nog vinkenmaatschappij de Sint-Jansvrienden. Ook de postzegelclub houdt hier in ons zaaltje nog maandelijks bijeenkomsten. Maar ook heel wat verenigingen zijn opgehouden te bestaan. Zo was er jarenlang een kaartclub. De tapbiljart wordt nu nog vaak bespeeld, maar een club is er niet meer.” Ook Red Attack, de kartingclub waar F1-piloot Stoffel Vandoorne ooit nog meereed, had zijn lokaal bij Ronny en Annie.

Maar er is nog bekend volk over de vloer gekomen bij Annie en Ronny. “Toen Will Tura kwam optreden op de Emelgemse Feesten moest hij blijkbaar dringend een plasje doen en is hij met zijn bodyguard hier gestopt. Ze hebben ook een koffietje gedronken. En ook Lucien van achter ‘t Nieuws (het typetje van Martin De Jonghe dat op de regionale tv furore maakte in de jaren 90, red.) hield hier eens halt. We hadden hier toen een hanenkraaiclub en Lucien had een cd opgenomen met liedjes van hanen die kraaiden. Ik trapte er alvast in. Het was een aprilgrap en die is dan nog op tv geweest ook”, herinnert Ronny zich.

Annie, het lijkt wel een naam die in Izegem gedoemd is om cafébazin te zijn. “Je had Annie van De Club en ook Annie van de Wagenmakerie die recent overleden is”, weet Annie Decouttere. “En de Jenny’s dan?” voegt Ronny toe. “Je had hier vroeger café De Nieuwe Vijfwegen en Café In d’Oude Vijfwege, beide bazinnen heetten Jenny.”

Met de hond op wandel

Ook die cafés bestaan ondertussen niet meer. Ronny jeunde zijn collega’s wel wat en ging vaak op wandel met een van hun honden. “In die 36 jaar hebben we er ondertussen al drie gehad. Pekkie was een poedel die overal met mij mee trok. Ook als ik eens naar de markt ging, dan was hij steevast mee. Op een dag was ik hem kwijtgespeeld. Ik ging van café tot café om hem te zoeken en moest daar uiteraard overal iets drinken, maar Pekkie was niet te vinden. Maar die slimme hond was zelf teruggekeerd naar mijn wagen die onder de centrumbrug stond geparkeerd. Een vaste klant die daar ook stond, merkte Pekkie op. De hond sprong meteen in zijn wagen en de klant bracht hem thuis. Toen ik – boven mijn theewater, maar zonder Pekkie -thuiskwam, zat die hier al aan de toog.”

Na Pekkie kwamen er twee Jack Russells, Sara en Tina. Die laatste vlijt zich nog altijd netjes naast baasje Ronny. “Ik ben opgegroeid tussen de honden, mijn vader was ooit nog kampioen van West-Vlaanderen met zijn honden. Tina kent haar volk. Als de vaste klanten binnenkomen in het café zal je haar nauwelijks horen, maar iemand nieuw verwelkomt ze met wat geblaf. De honden horen hier bij het café.”

Lottopot gewonnen

Ronny en zijn honden zijn zo onafscheidelijk dat het ook tot hilarische momenten leidde. “Mijn man was er eentje gaan drinken bij een café hier in de buurt. Toen hij naar huis wilde terugkeren, dacht hij dat zijn hond Pekkie mee was. Maar dat was niet het geval. De andere klanten van het café gierden het uit van het lachen toen Ronny tegen een mantel van een vrouw begon te praten. Hij dacht dat het zijn hond was.”

Café De Nieuwe Wijk had ook ooit een Lottoclub. En in 2002 werd daar een aardig bedrag mee gewonnen. De 17 deelnemers wonnen samen 250.000 euro, goed voor net geen 15.000 euro per kop. “We zaten te kaarten in de Chiro toen we telefoon kregen. Ik geloofde het eerst niet en beloofde een bak Leffe als het waar was. Die heb ik natuurlijk mogen trakteren.”

Verzamelaar van strips

Hoe lang Ronny en Annie nog achter de toog zullen staan, dat zal de tijd wel uitwijzen. Ronny is een verwoed verzamelaar van stripverhalen. “Vroeger ging ik die in Gent kopen, maar nu raken we meestal niet verder dan Kortrijk. Ik ben niet zo goed meer te been.”

Annie houdt er van om eens met de dames er op uit te trekken. “Met mijn dochter en de kleindochters eens gaan shoppen of een kerstmarkt doen. Dat is altijd leuk.”

En ondertussen blijft ook Tina de oogappel in De Nieuwe Wijk. “Mijn moeder is 95 jaar en verblijft in het rusthuis in Kachtem. Als ik haar ga bezoeken, gaat Tina altijd mee. En we zien daar ook vaak Jacques Corteville. De oud-voetballer van KFC Izegem waarvan hier nog een foto hang. Het is nog altijd een blij weerzien met Jacques.”