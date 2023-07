Café De Lockedyze in Kemmel sluit definitief de deuren

De Lockedyze in Kemmel sluit definitief de deuren. “We hebben in het café 26 jaar lang gewerkt en nu gaan we er ook wonen”, zeggen Marnick Vandamme (61) en Myriam Demonie (60). Op 20 juni 1997 opende het koppel het café, eind vorige maand werd na een zoveelste babbel met de trouwe klanten de deur definitief dichtgedaan.

Myriam was 15 jaar lang opvoedster in Kerckstede in Oostnieuwkerke, Marnick was redder in het Ieperse zwembad. “We hadden beiden onregelmatige werkuren en dat wilden we veranderen. We kozen voor een andere invulling van ons beroepsleven en startten met een café.”

De naam van het café is een oud gebruik dat de fopspeen vooraf ging. “In een stoffen lapje werd brood en suiker samen geperst om hongerige kindermondjes zoet te houden. Wij zijn onze klanten oprecht dankbaar dat we hen hebben mogen zoethouden.”

Verenigingsleven

Miriam en Marnick openden hun Lockedyze langs de Kemmelstraat in Kemmel of wat afgelegen van het dorpscentrum waar vele horecazaken gelegen zijn. “We zijn gestart van niks en stilaan bouwden we een rijk verenigingsleven op. Zo vierden we samen met de Kodo’s, de mountainbikeclub, vorig jaar ons 25-jarig bestaan. We staken ook veel tijd in onze muziekoptredens waardoor we een trouw publiek opbouwden.”

Andere verenigingen als de Doortrappers zijn op zoek naar een andere stek. In de voorbije jaren vonden ook de Pilsjaars, de kaarters, het KTG Toneelgezelschap en de Lockedyzekubbers in het café een onderkomen. “Zij hebben de Lockedyze mee gemaakt tot wat het vandaag is, een ontmoetingsplaats en draaischijf voor het sociale leven in Kemmel, Heuvelland en tot zelfs ver daarbuiten.”

Authentiek gevoel

De uitbaters werkten ook vele jaren uitstekend samen met Toerisme Heuvelland. De deelnemers van het arrangement Eigen Kweek stopten met plezier aan de Lockdyze. En dan waren er natuurlijk de vaste klanten aan de toog. “Dat zorgde voor onvergetelijke momenten, zeker weten. Zij zorgden niet alleen voor leven in de brouwerij maar droegen zeker bij aan dat authentieke Lockedyze-gevoel.” (MDN)