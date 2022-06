Café De Kelk in Brugge is ‘hét Radio Willy café’ van Vlaanderen

Café De Kelk in de Langestraat in Brugge werd uitgeroepen tot ‘Hét Radio Willy café van Vlaanderen’. Niemand minder dan DJ Marcel Vanthilt kwam het nieuws in het café zelf bekend maken.

Een authentiek café met een fris getapte pils, een mooie bierkaart en, nog belangrijker, veel goeie rockmuziek uit de luidsprekers. Dat is wat Radio Willy, de online muziekzender die zicht richt op de liefhebbers van stevige rockmuziek en klassiekers, naar op zoek was voor ‘hét Radio Willy Café van Vlaanderen.’

Uitbaters Vincent De Jaegher en Lisa Demeyere van De Kelk in Brugge, het legendarische café dat ze in 2017 na grondige verbouwingen heropenden, bleken met hun café helemaal te passen in dat plaatje. Vorige week raakte ook al bekend dat ze door het stemmende publiek verkozen werden tot de finalist voor de provincie West-Vlaanderen.

Na de stemming door het publiek, die in elke provincie een winnaar aanduidde, was het aan aan deskundige jury met kunde en ervaring op het vlak van bier, horeca en vooral muziek om de vijf finalisten te beoordelen. Zij kwamen in elk van de zaken, die Radio Willy ontvingen voor een avondje radio maken in de zaak én zelf ook een concertje moesten organiseren, langs voor een beoordeling op vlak van organisatie, sfeer, opkomst en bierkaart. Het Brugse café De Kelk bleek dus de primus te zijn.

Niet verwacht

Om 19u30 was vandaag te horen hoe Marcel Vanthilt, een van de presentatoren bij Radio Willy, de Langestraat in Brugge binnen reed. In het café zelf steeg een indrukwekkende gejoel en gejuich op waarna Vanthilt met zijn ploeg van Radio Willy het café binnen kwam. Met een officiële oorkonde in de hand kwam hij de uitbaters feliciteren.

“Dit is echt een tof café met vele klanten die het ook een warm hart toedragen en voldoet volledig aan wat wij in gedachten hadden voor ons Radio Willy Café”, verduidelijkte Vanthilt.

“Ik ben even overmand daar wat er allemaal op ons afkomt”, zei uitbater Vincent De Jaegher. “Of we dit verwacht hadden? Ja en neen. Het is wel zo dat de juryleden die hier de voorbije dagen over de vloer kwamen heel positief waren in hun reacties.”

“En ze spraken ook lovend over ons café op de radio. Maar dat we daardoor ook effectief zouden winnen waren we natuurlijk verre van zeker. Het is alleszins een prachtig moment. Bij het vat dat we krijgen van Radio Willy zetten we dus graag nog een vat van onszelf erbij!”