Café De Keet krijgt met Robin en Jeff nieuw uitbatersduo

Vanaf dit weekend slaan Robin Bossuyt (23), werknemer bij Advenso, en Jeff De Weerdt (22), student handelswetenschappen, de handen in elkaar om de dorst van de Tieltse jeugd te lessen. Die eerste hield De Keet voorheen al open, maar ook Jeff heeft al een rijke historie met het café.

Als deejay leerde Jeff het café echt kennen. “Eerst draaide ik de plaatjes in café D’hespe en toen vroeg Marie De Cloet, de toenmalige uitbaatster van De Keet, of ik hier eens wou komen draaien. Na een tijdje bleef ik hier gewoon iedere vrijdag of zaterdag komen.”

Robin dronk zoals veel Tieltse jongeren zijn eerste pintjes in De Keet. “Eerst hielp ik soms mee bij ex-uitbaters Lowie en Marie, later werd ik werknemer onder Gaetan Adriaen. Toen vertrok hij op wereldreis en werd ik samen met Sies Baert gerant van De Keet”, vertelt Robin. Later werkte Robin nog even samen met Manu De Groote die al zes jaar meehielp in De Keet.

Voor Jeff is het een droom die uitkomt om De Keet over te nemen. “Na een Keetbezoekje kwam ik eens thuis bij mijn mama en ik zei: als De Keet ooit over te nemen valt, dan doe ik dat gewoon”, vertelt Jeff.

Krantenpapier

Robin en Jeff beleefden de afgelopen weekends telkens leuke avonden in hun café. De ambitie blijft dan ook om die authentieke ziel te behouden. “We willen niet te veel veranderen, in de komende weken zullen we De Keet wel wat opknappen. Het enigste wat we nooit zullen weghalen, is het krantenpapier dat hier al zo lang aan de muren hangt”, zegt Robin. Het duo wil in de loop van de tijd ook af en toe grotere evenementen organiseren.

De grootste kenmerken van een goede barman zijn volgens Robin en Jeff een goede communicatie, sociaal zijn en jezelf ook amuseren. “Je moet weten wie je volk is en de mensen soigneren, zodat ze willen terugkomen, en je moet ertegen kunnen praten”, aldus Robin. “Daarnaast moet je jezelf amuseren wanneer je achter de tapkraan staat. Als je hier met een lang gezicht staat, dan geeft dat een raar gevoel aan de cafégangers”, vult Jeff aan. (LVC)

Vanaf vrijdag vliegen de twee nieuwe gezichten erin met een openingsweekend. De Keet is open op vrijdag, zaterdag en occasioneel zondag. Alle info op de Facebookpagina van De Keet.