Café De Dreve heropent met een muzikaal weekend

Tamara Vandenbroucke (46) wordt de nieuwe uitbaatster van café De Dreve. “Dit is een droom die uitkomt. Met maandelijks muzikale optredens wil ik ook mijn eigen accent leggen in dit dagcafé.”

De Dreve gaat opnieuw open tijdens het eerste weekend van september. De uitbaatster doet dat met veel muziek. Zowel op zaterdag 3 als zondag 4 september treden tal van artiesten op, waaronder ook de man van Tamara, de Nederlander Freddy Reno. Hij was onrechtstreeks ook de aanleiding voor Tamara om aan dit nieuwe avontuur te beginnen. “Eerder dit jaar was ik te gast in het café met de vraag aan de uitbaters om te starten met optredens. Toen ik te horen kreeg dat ze zouden vertrekken heb ik meteen naar de brouwer gebeld en werd zo de nieuwe uitbaatster.”

Tamara wil met grote regelmaat artiesten uitnodigen naar De Dreve. “Maandelijks op zaterdagvond is de bedoeling. Er mag wat meer amusement zijn in het dorp.” Tamara werd geboren in Aalst en bracht veel van haar tienerjaren door in Gent. Pas recent vestigde ze zich in Heuvelland. “Eerst in De Klijte, dan in Wijtschate.” Waar de vorige uitbaters maaltijden aanboden kiest Tamara voor een klassiek café. “Door gezelligheid te creëren zal iedereen zich hier vlug thuisvoelen.” (MDN)