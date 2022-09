Café De Burgersgilde in Lichtervelde heropent na twee jaar sluiting als ‘De Bourge’

Lichtervelde is straks een café rijker: half oktober opent in de Statiestraat ‘De Bourge’. Al is het café eigenlijk allesbehalve nieuw: onder de naam ‘De Burgersgilde’ was de zaak dertig jaar lang een vaste waarde in de gemeente.

Kurt Van Zieleghem en Suzy Deblaere verrasten in de zomer van 2020 heel wat Lichterveldenaars met hun beslissing om café De Burgersgilde te sluiten. Het café werd omgedoopt tot De Bourge en kon sindsdien afgehuurd worden – met of zonder feestzaal Gildenhove – voor evenementen, feesten of culturele activiteiten. Tot nu: half oktober opent De Bourge opnieuw de deuren als café.

Al keert de zaak niet terug naar de basis: het wordt een sfeercafé, geen volkscafé zoals voorheen. “De tijden zijn veranderd”, zegt Suzy. “We gaan daarin mee en verjongen het oude café. We zijn de ruimte volop aan het opknappen, er worden nieuwe meubels geplaatst en de bar wordt geschilderd.”

Bedoeling is te openen halfweg oktober. “Maar het zal met de hakken over de sloot zijn.”