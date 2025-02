Café D’Armoe in Rumbeke mag na een maand opnieuw de deuren openen: “We vragen ook wat flexibiliteit”

Na een maand gedwongen sluiting mag Café D’Armoe vandaag opnieuw de deuren openen. De oudste horecazaak van de stad werd gesloten na aanhoudende overlast.

Op maandag 6 januari werd Café D’Armoe verplicht gesloten door de stad nadat er verschillende meldingen waren van overlast. Iets wat de uitbaters ook bevestigen. “De sluiting komt er als gevolg van geluidsoverlast, vooral op donderdagavond wanneer de klanten de kroeg verlaten”, aldus Alexander Coussee die samen met zoon Mathieu de zaak uitbaat. “Al jarenlang heb ik verschillende maatregelen getroffen om het geluid zoveel als mogelijk te beperken. Zo investeerde ik in een demper op de geluidsinstallatie, heb ik een deel van mijn parking afgesloten zodat er langs de kant van de buurt zo min mogelijk last is, legde ik extra parking aan zo ver mogelijk van de buurt en plaatste ik overal sensibiliseringsposters voor mijn klanten.”

Op verplaatsing

Dat volstond dus niet en dus werd de zaak een maand gesloten. De twee bleven niet bij de pakken zitten en organiseerden op verplaatsing verschillende avonden. Ze verzorgden ook de nieuwjaarsreceptie bij Modular zelf in plaats van in de eigen accommodatie in de Kwadestraat. De zaak is nu opnieuw open. Er werden extra maatregelen genomen, al hopen ze ook op wat flexibiliteit bij omwonenden en stad. Zo werd aan de voordeur een camera geplaatst, net zoals er een pomp op de deur van de inkomsas werd geplaatst. De parking aan de kant van de buren is voortaan gesloten. “We vragen ook jullie hulp: parkeer niet in de Armoedestraat richting Modular, respecteer het sluitingsuur (muziek uit om 00.45 uur, deur dicht om 1 uur) en vertrek rustig naar huis. We willen niets liever dan een toekomst zonder problemen voor D’Armoe!”

Café D’Armoe is een begrip in Roeselare en omstreken. Al bijna twee decennia is Alex(ander) Coussee er de patron, maar met zoon Mathieu is er een opvolger op komst. “Het is hier een familiezaak geworden”, verwijst Alex naar zijn dochters die ook vaak een handje komen toesteken. Vroeger was het café letterlijk midden de velden gelegen. Op oude foto’s is dat nog te zien. Nu ligt het in hét businesscentrum van Roeselare, met de West Wing Tower en AZ Delta op een steenworp.