Café Cusco op Houtmarkt in Kortrijk sluit na acht jaar: “Energiecrisis is de crisis teveel”

Na acht jaar houdt Café Cusco op de Houtmarkt in Kortrijk het voor bekeken. Uitbater Stien Degryse zwaaide afgelopen zondag nog een laatste keer de deuren open maar gaat nu op zoek naar een overnemer. Intussen loopt de houtmarkt stilaan leeg. Eerder sloten frituur De Houtmarkt en visrestaurant Le Marin de deuren. Een honderdtal meter verder is het rockcafe @Fundum intussen de “last one standing”.

Hoewel Café Cusco acht jaar geleden het levenslicht zag, heeft het pand een rijkgevulde geschiedenis. Café Het Fonteintje was vele decennia een zoete inval, zelfs tijdens de eerste wereldoorlog. Zo’n acht jaar geleden besloten Stien Degryse en haar broer Stijn om het pand nieuw leven in te blazen onder de naam van Café Cusco. Je kon er terecht voor een pint, maar evengoed tijdens de winterdagen voor glühwein en tijdens de zomermaanden voor een huisgemaakte Sangria.

In 2019 zegde Stijn Degryse Café Cusco vaarwel, en stond zus Stien er alleen voor. Afgelopen zondag, 29 januari, ging het café een laatste keer open. De snelle opvolging aan crisissen luidde de doodsklokken voor het café. “De coronacrisis was een grote klap. We moesten verplicht sluiten. Nu is er dan die energiecrisis. Mensen gaan anders leven: ze letten meer op hun uitgaven en gaan bijvoorbeeld eerder thuis iets drinken, dan op café”, zegt Stien. Na acht jaar horeca was Stien toe aan een nieuwe uitdaging en die vond ze in een job als arbeider bij Barco.

Toekomst als horecazaak

Met het sluiten van Cusco loopt de Houtmarkt stilaan leeg. De horecazaken op het plein vielen de laatste jaren als dominostenen. Toch is Stien rotsvast overtuigd dat het iconische pand verdergezet kan worden als horecazaak, al zal het eerder zijn als taverne dan als losstaand café. “Brouwerij Haacht beseft dat een café het steeds moeilijker krijgt, dus mogen de volgende uitbaters ook eten serveren. Denk dan maar aan croques, spaghetti of pannenkoeken. De keuken is volledig uitgerust.”

Hoe dan ook is de gerenoveerde Houtmarkt een gedroomde locatie voor iedereen die zijn of haar “horecadroom” nastreeft: nabij het stadscentrum, parking onder de voeten en op een steenworp van enkele Kortrijkse monumenten. “Bovendien werd het gebouw volledig gerenoveerd toen we erin stapten en is alles aanwezig om er een florissante zaak van te maken,” vult Stien aan. Er is ook een terras aanwezig dat perfect kan dienstdoen om er evenementen te organiseren.