Café Boltra is dé hotspot in landelijk Kruiskerke:“Behalve ons café is hier enkel nog een broodautomaat in het dorp”

Het sociale leven in Kruiskerke centraliseert zich in en rond café Boltra, waar Marleen en Luc een luisterend oor bieden aan al wie zijn verhaal kwijt wil. Kaarten en biljarten wordt er veel gedaan. “En in de zomer hebben we hier zelfs onze eigen camping.”

Als je naar café Boltra bolt, zie je het naambord van buurgemeente Aalter al staan. We laten ons leiden door onze gps, maar die ontwaart slechts zeven straten in het dorp van dik 700 inwoners. In de doodlopende Zandbergstraat worden we met open armen ontvangen door Luc Van Laecke (65) en Marleen Vindevogel (62). Het was Irma Vindevogel, een nicht van de vader van Marleen, die het café lange tijd openhield. “Na haar zijn nog twee uitbaters gepasseerd, in 2013 was het aan ons. Ik had wel wat ervaring in de horeca, ik had immers lang in een frituur gewerkt”, zegt Marleen. Luc runde een expressdienst. “Ik heb heel Europa gezien. Maar ik ben ondertussen met pensioen.”

Luc en Marleen vormen een nieuw samengesteld gezin, ze hebben elk twee kinderen. Ze zijn ook geboren en getogen Kruiskerkenaar. “Of iedereen hier elkaar kent? De meesten wel, maar andere mensen zijn hier recent komen wonen en zoeken wat minder contact.”

BC De Omerkes

In café Boltra bevond zich vroeger, hoe kan het ook anders, een boltra. “Een krulboltra. Je kunt het nog wat zien, de afrastering hebben we behouden. Maar daar staat nu een biljart. En die wordt hier druk bespeeld. We hebben een interne competitie. De Boltratappers tellen een twintigtal leden. Maar sinds kort hebben we met BC De Omerkes je kan al raden wat hun favoriete drank is een team dat bij VLG in de interclubcompetitie uitkomt. Ze spelen midweeks, de thuiswedstrijden zijn telkens op woensdag. Op verplaatsing moeten ze ook vaak richting kust: van Blankenberge tot Zuienkerke.”

Voor de veiligheid is onze spaarkas gevuld met speelgoedgeld

Kruiskerke telt dus ruim 700 inwoners, maar de klanten van café Boltra komen uit de omliggende gemeenten. “Ik heb nog geweten dat er negen cafés waren, mijn vader sprak altijd van 13 cafés”, zegt Luc. “Zelf kennen we behoorlijk wat volk. We hebben ook enkele jaren rommelmarkten georganiseerd aan ‘t Fonteintje in Ruiselede. Ook hier in Kruiskerke hebben we nog een rommelmarkt op poten gezet, maar die gaat niet meer door.”

Hoewel er dus geen boltra meer is in het café, bleef de naam behouden. “Dat moest ook, dat ligt contractueel zo vast. Wij huren aan de gemeente. Van de passage moeten we het niet hebben, de straat loopt hier dood. De mensen vinden wel hun weg, zo hebben we ook vaste klanten uit Oostende. Maar we zitten ook vlakbij het speelpleintje en hebben hier voldoende parking. En vanop het terras kunnen ouders hun spelende kinderen in de gaten houden. En ook heel wat mensen arriveren hier te voet of met de fiets. Zo mogen we nu en dan wel groepen ontvangen. We hebben winter-zomer ons overdekt terras, maar dat breiden we in de zomer nog uit. Het kan hier behoorlijk druk zijn, dan doen we een beroep op een student of een flexi-job. Een taakverdeling hebben we niet echt, maar in de zomer bestel ik het liefst buiten. Dan kan ik ook eens een sigaretje roken”, lacht Luc.

Café zonder tap

En Luc is ook de man achter het Lottopunt. “Ja, je kunt hier ook op de Lotto spelen en allerlei krasloten kopen. Er staan hier ook enkele gokspelletjes. Er is hier geen krantenzaak meer in Kruiskerke, net als geen bakker en slager. Enkel nog een broodautomaat en ons café. We spelen hier soms in groep als er een grote pot wordt verdeeld, maar het groot lot is hier nog niet uitgekomen. Maar wat niet is, kan nog komen.” En wie de Lotto wint, kan zijn geld meteen in de spaarkas stoppen. “Onze spaarkas telt een honderdtal vakjes, waarvan er nu 80 bezet zijn. Iedere maand wordt er gespaard, net voor eindejaar keren we dan het bedrag uit. In onze spaarkas zit ook geen echt geld, maar speelgoedcenten. Wie komt sparen, betaalt ons het gewenste bedrag, dat wij dan omruilen en aftekenen. Zo brengen we niemand op gedachten om hier eens te komen inbreken. Er zit dus geen (echte) euro in die kas. En om het etentje voor de spaarders te financieren, spelen we met enkele klanten ook op de Lottocijfers.”

Dinsdag is wellicht een van de drukste dagen in café Boltra. “Dan wordt hier gekaart, het is geen club, maar verschillende tafeltjes met vaste gasten komen hier dan spelen.”

In het café zijn een 40-tal streekbieren te krijgen. “En pils uit de fles, Stella en Jupiler. Een tap hebben we hier niet.”

Zevende kleinkind

Maandag en donderdag zijn de sluitingsdagen van café Boltra, alle andere dagen gaan de deuren om 14 uur open. Op zondag- en feestdagen is dat om 10 uur. “We wonen hier op 300 meter van het café, ver is het dus niet. De lockdowns hebben we doorgebracht door vooral veel tijd met de kleinkinderen te spenderen. Er is al een zevende op komst, we hebben daar dus genoeg omhanden. Opvolging zullen we allicht niet hebben, de kinderen hebben elk hun eigen professionele weg gezocht en gevonden. Maar zelf hopen we door te gaan zolang de gezondheid het toelaat. We zijn ook graag onder het volk en in de ambiance. Je kan hier met onze jukebox je eigen plaatjes kiezen, voor corona werd hier ook vaak gedanst.”

En ambiance is er ook vaak in café Boltra. “Je hebt wel wat dorpsfiguren die er hier mee de sfeer in komen brengen. Maar we organiseerden ook optredens, onder meer al eens met travestieten. In het kermisweekend is er ook koers, maar organiseren wij een quiz op vrijdag en op zaterdag een optreden. En ieder jaar houden we hier ook een camping. Dan zetten wat vaste klanten en hun vrienden hun tentje op het grasplein hiernaast en blijf ik in het café slapen op een luchtmatras. Zo kunnen de dames ook naar het toilet. En misschien ook nog vermelden dat we al vijf keer tot beste café van Ruiselede werden verkozen.”

