Café-Bistro De Statie in Maldegem krijgt nieuwe eigenaars

Na een periode van leegstand worden zakenpartners Dimitri De Keyser (42) en Monique Verhelst (55) de nieuwe zaakvoerders van De Statie.

“We gaan voor een no-nonsense café-bistro, waar mensen tegen een betaalbare prijs wat kunnen drinken en eten”, klinkt het. Helemaal nieuw is het horecagebeuren niet voor Monique en Dimitri.

Zo was Monique van 2006 tot 2009 de drijvende kracht achter Koffiehuis Addinga langs de Staatsbaan in Adegem en was Dimitri in tal van zaken aan de slag als souschef. De voorbije zomer runden ze ook samen de pop-up Moeders in de Waterpolder in Middelburg.

(MIWI)