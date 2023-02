Café Barsol opent zomerse pop-up op VIVES-terrein ‘t Hoge: “Reacties zijn veelbelovend”

Het Kortrijkse studentencafé Barsol aan de Doorniksesteenweg heeft een oplossing gevonden voor zijn terrasperikelen. Nadat uitbaters Lars Alleweireldt (25) en Sebe Debacker (27) vorige zomer hoorden dat AWV hun ‘Terras XXL’ per direct verbood, sprong Hogeschool VIVES in de bres. “We moeten nog bekijken waar we met onze financiën geraken, maar we zijn alleszins zeer blij dat met deze kans”, zegt Lars.

Studentencafé Barsol, gelegen aan de Doorniksesteenweg, kon de coronacrisis lange tijd overleven dankzij ‘Terras XXL’, een sfeervol buitencafé op het voetpad naast de N50. De toestemming voor dat terras kwam toen van stad Kortrijk. In augustus 2022 kregen uitbaters Lars Alleweireldt (25) en Sebe Debacker (27) evenwel slecht nieuws van het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen: hun terras lag op een onveilige locatie en werd verboden.

“Het was mooi weer die dag, ons terras zat dan al vol met studenten”, vertelt Lars. “Dat mailtje van AVW was een serieuze domper. We hebben ons café dan een dag gesloten en de koppen bij elkaar gestoken. Zonder terras voortdoen, was geen optie. Zeker niet in de zomermaanden, want dan is het veel te warm om enkel binnen te openen.”

Zoektocht naar locatie

Veel opties hadden Lars en Sebe niet. “Den Bross en Den Chips hebben de mogelijkheid om een terras achteraan te installeren, maar voor ons is dat lastiger. Er ligt een graspleintje achter ons café, waar studenten assistentiehonden kunnen uitlaten. We zouden er ook een nieuwe doorgang moeten maken, en dat ligt financieel moeilijk.”

“Bovendien liggen de studentenkoten er dichtbij, wat niet ideaal is voor de eventuele overlast. Ook een terras aan de overkant van de N50 leek even optie. Daar konden we gratis parkeerplaatsen innemen. Maar dat is dan weer praktisch onhaalbaar, omdat je de baan telkens moet oversteken om te bestellen of om drinken te brengen.”

Lars en Sebe riepen de hulp in van Hogeschool VIVES. Algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx gaf meteen groen licht voor een pop-up op het pleintje naast de dienst STUVO (Studentenvoorzieningen, red.), goed voor honderd personen. “We moeten nog bekijken waar we met onze financiën geraken, want zo’n pop-up brengt uiteraard veel extra kosten met zich mee. We zijn alleszins zeer blij dat we deze kans krijgen, de reacties zijn al veelbelovend”, aldus Lars.

Eindigen op High Fest

Algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx is ook in zijn nopjes met het terrasverhaal op zijn campus. “Ik vind dat Barsol nu zelfs béter zit met zijn terras. Weg van de studentenkoten, óp de campus maar niet in de directe omgeving van de leslokalen. Lars en Sebe zijn twee jonge gasten die ons café (Barsol is eigendom van VIVES, red.) uitbaten. Ze doen dat goed en hebben vorige zomer ook al een tweedaags festival in juli georganiseerd. Dat de andere studentencafés zo niet tekortgedaan worden? Goh, volk trekt volk. Recentelijk heeft Den Bros zijn pand verbouwt, en dat kwam ook de aantrek van de andere cafés ten goede.”

‘Terras XXL’ trok vorige zomer nog heel wat studenten. © Barsol

De pop-up opent vanaf maandag 17 april, na de paasvakantie, en met het minifestival High Fest als afsluiter, op donderdag 22 juni. “We hopen dat alles goed verloopt. Als de overlast beperkt blijft en er geen bierglazen over de ganse campus te vinden zijn, zullen we dit allicht ieder jaar mogen doen. We zullen de bar met strandstoelen en planten inrichten, en werken voor het terras samen met RAM rosé en brouwerij Omer Vander Ghinste (Bockor pils, red.), onze vaste partners bij café Barsol. Er zal ook steeds achtergrondmuziek zijn.”

Het is nog niet zeker of het café en het pop-upterras gelijktijdig open zal zijn. “We zullen de personeelspuzzel proberen te leggen, maar dat zal niet simpel zijn. Op mooie dagen hopen we beide te openen, bij slecht weer zal je enkel in het café terechtkunnen.”

Het terras lag vorige zomer nog aan de drukke N50 © Barsol

Wegversmalling

Op de langere termijn zou een wegversmalling van de Doorniksesteenweg (N50) een oplossing kunnen zijn. Die ingreep zou dan de strook tussen het kruispunt met de Kennedylaan en de rotonde met ‘t Hoge moeten aanpakken. “Maar dat dossier zit vast, ik zie dat in de eerste tien jaar niet gebeuren”, zegt Lars. “Toen we het café overnamen, hebben we overigens meteen vergunningen aangevraagd om op de parkeerstroken een terras te openen. Dat is toen geweigerd geweest. Ik vrees dat dat alles ook samenhangt met de plannen om een trambuslijn van ‘t Hoge naar het station te installeren. Maar ook in dat dossier is het al een hele tijd oorverdovend stil.”

Algemeen Vives-directeur Joris Hindryckx is een voorstander van het plan voor een wegversmalling. “Ook de trambuslijn zou ik uiteraard verwelkomen. Ik hoop dat het er ooit komt. Alleen: we moeten niet altijd wachten op actie van de overheden. Soms moeten we onze problemen zelf proberen op te lossen. Dat is denk ik wel gelukt in dit verhaal.”