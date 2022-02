Café Artistiek in Poperinge is er opnieuw vanaf zondag 6 februari: “Talkshow in ongedwongen sfeer”

Op zondag 6 februari blazen de stadsdiensten academie, bibliotheek en cultuur het format Café Artistiek nieuw leven in. “De insteek van een zondagse aperitiefbabbel met een viertal gasten is gebleven, maar door de samenwerking wordt de vijver waaruit we vissen een stuk groter”, aldus Wim Chielens, algemeen directeur van de Kunstacademie Poperinge.

In 2013 lanceerde de Kunstacademie het concept van Café Artistiek: een reeks gezellige aperitiefgesprekken die telkens een viertal bijzondere kunstenaars samenbracht. “Allen hadden ze een of andere link met de academie”, steekt directeur Wim Chielens van wal.

“Zo schoven volgende gasten onder andere al mee aan tafel: Bart Devos, president van het World Youth Parliament for Water, Piet Menu, de toenmalige directeur van De Brakke Grond in Amsterdam, showbizzfotograaf Koen Bauters, artistieke duizendpoot David Poltrock en wijlen Raymond Bossaerts, Ben in ‘Kapitein Zeppos’.”

“Ook de bibliotheek organiseerde de voorbije jaren al gelijkaardige aperitieflezingen onder de noemer ‘Roots’. Hierop werd telkens een auteur uitgenodigd die een nauwe band met Poperinge of bij uitbreiding met West-Vlaanderen had. Bram Dehouck, Roderik Six, Siel Verhanneman, Greet Foulon kwamen bijvoorbeeld al spreken over hun romans. Van daaruit groeide het idee om vanuit de zogenaamde ABC-diensten (Academie, Bibliotheek en Cultuur, red.) een vervolg te breien aan Café Artistiek.”

“Het uitgangspunt blijft ongewijzigd: een ongedwongen, gezellige babbel op zondagochtend, met relatief korte gesprekken afgewisseld met sfeermakende muzikale intermezzo’s. Door de handen in elkaar te slaan, wordt de vijver gastsprekers waaruit we vissen echter meteen een stuk groter. Elke boeiende spreker uit het brede culturele veld komt in aanmerking, al blijft een connectie met onze streek een meerwaarde.”

Bijzondere gasten

Voor de eerste vervolgeditie op zondag 6 februari brachten de academie, bibliotheek en de cultuurdienst alvast een mooi panel van bijzondere gasten samen. “De Brugse auteur Lara Taveirne stelt haar pas verschenen roman Pluto voor”, verheugt Wim Chielens zich al.

“Daarnaast komt acteursduo Eva Binon en Jason Dousselaere de theatervoorstelling Catharsis voorstellen. Die voorstelling speelt trouwens op donderdag 24 februari in CC Ghybe. Binon is onder andere bekend van haar rollen in de Eén-reeksen Loslopend Wild & gevogelte en Zie mij graag. Haar medespeler Jason Dousselaere is naast acteur ook muzikant bij ‘The Violent Husbands’. In het verleden stonden ze al vaker samen op het podium. Dat ze elkaar goed aanvoelen is duidelijk voelbaar in hun absurd-interactieve muzikale act Friends are magic.”

Verder op de affiche staat Doris Vermote. “Dat is één van de getuigen aan ons project ‘Levende Bib’”, pikt bibliothecaris Lieve Campforts in. “Dat vindt plaats op vrijdag 18 februari in de bibliotheek. In ‘Levende Bib’ kunnen bezoekers geen boek, maar een mens van vlees en bloed ontlenen door tijdens een verruimend, en vermoedelijk soms confronterend gesprek kennis te maken met elkaars levensverhaal. De twaalf getuigen zijn namelijk allen mensen die tijdens hun leven te maken kregen met een bepaalde kwetsbaarheid, gaande van kansarmoede, over homoseksualiteit tot seksueel misbruik.”

Verborgen kapel

Net als de vorige reeksen van Café Artistiek vindt de talkshow telkens plaats op een verborgen parel in Poperinge. Wim Chielens: “Zo waren er al vorige edities in het natuursteenbedrijf Kamo, metaalverwerkingsbedrijf Made in Inox en op het zonneterras van de bibliotheek. Voor deze editie trekken we naar de 19de-eeuwse kapel in de Peperstraat van eigenaar Filip Lebbe.”

“Onze laatste gast is dan ook niemand minder dan historicus Kristof Papin, die op zoek ging naar de oorsprong van de kapel. Hij sluit onze aperitiefbabbel af met enkele interessante weetjes uit de geschiedenis van de kapel. Hartelijk welkom dus op Café Artistiek op zondag 6 februari om 11 uur in de kapel van Peperstraat 1, 8970 Poperinge. Reserveren doe je via cultuur@poperinge.be. De toegangsprijs bedraagt 2 euro, een drankje inbegrepen.”