C-Hotels bestaat 10 jaar en breidt imperium uit met nieuwe vestiging in Roeselare: “In de toekomst nog meer landinwaarts trekken”

Hotelketen C-Hotels bestaat tien jaar. C-Hotels telt tien hotels aan de Belgische kust waarvan het merendeel in Oostende. Sinds kort mogen ze ook een zakenhotel in Roeselare tot hun imperium rekenen. “We zijn van plan om verder landinwaarts te trekken in de toekomst”, zegt Oostendenaar Xavier Vercaemst (43), die samen met Inge Decuyper (42) C-Hotels runt.

C-Hotels bestaat dan wel tien jaar, toch zit Xavier Vercaemst al veel langer in het hotelwezen. Het begon als jobstudent in hotel Excelsior in Middelkerke. “Mijn job daar als jobstudent in 2004 waren mijn eerste stappen in het hotelwezen”, blikt Xavier terug. “In 2007 kocht ik dan hotel Burlington in Oostende over van mijn ouders, samen met mijn vrouw. In 2014 kochten we dan hotel Andromeda, dat op vandaag nog steeds het vlaggenschip is, en zo hebben we dan C-Hotels opgericht.”

Uitbreiding

Uiteindelijk zou het niet bij twee hotels blijven. Zo kochten Xavier en Inge ook nog het hotel waar Xavier zijn eerste stappen als jobstudent zette Excelsior, en nog in Middelkerke Zeegalm en West Bay, dat bestaat uit appartementen en studio’s. Het aantal hotels werd verder uitgebreid met de Oostendse hotels Rosa, Upstairs en de Ostendian die momenteel nog in aanbouw is. “Ons nieuwste hotel gaat open tegen Pasen 2025”, aldus Vercaemst.

Maar ook in andere kustgemeenten zoals Blankenberge en De Panne baat C-Hotels de Helios en Continental uit. Hun laatste aanwinst bevindt zich echter niet aan de kust. Sinds kort is C-Hotels eigenaar van Mercure Hotel in Roeselare. “Dat hotel is in de verste verte niet te vergelijken met de andere hotels aan de kust. Mercure Hotel is eerder een zakenhotel. Waar het in de hotels aan de kust eerder druk is tijdens de weekends, is dat bij Mercure eerder omgekeerd: druk op weekdagen en rustiger tijdens het weekend. Het is de ambitie om in de toekomst verder uit te breiden landinwaarts als kansen zich voordoen.”

Kust als citytrip

Xavier zag sinds corona een verandering in de toeristische sector aan de kust. “De kust als citytrip is aan een serieuze groei bezig”, zegt hij daarover. “Mensen trekken meer en meer naar de kust en ze trekken er al sneller eens op uit om de balans tussen werk en ontspanning in evenwicht te houden. Het anders indelen van de schoolvakanties in Wallonië in vergelijking met Vlaanderen heeft weinig impact. We zien nu wel wat meer spreiding. Vroeger kwamen Vlamingen en Walen allemaal samen naar de kust, nu komen de Vlamingen de ene week en de Walen de andere.”

Voor C-Hotels werken 220 personeelsleden. De hotelketen telt momenteel 810 kamers, maar daar stopt het niet. “We willen in 2025 vlotjes over de 1.000 kamers gaan. De hotelsector is een sector die nog steeds in de groei is. We merken ook dat het seizoen in Oostende veel langer loopt dan juli en augustus. In Oostende loopt dat van april tot midden oktober. En ook in andere maanden blijft het gezellig druk, in tegenstelling tot andere kustgemeenten”, aldus Xavier.

Restaurant Haut

Ook op culinair gebied is C-Hotels verankerd met het restaurant Haut dat zich op 100 meter hoogte bevindt in Oostende. Haut – dat pas dit jaar de deuren opende – werd onlangs nog bekroond met 15,5 op 20 in de nieuwe culinaire gids van Gault&Millau. “We willen Oostende nog meer als bestemming promoten. Op het vlak van gastronomie is het leuk dat je die extra duw kan geven. Ook daar blijven we op zoek naar mooie projecten, al blijft de hotelsector onze corebusiness”, besluit Xavier.