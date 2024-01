Buurtrestaurant telkens een schot in de roos: “Betaalbaar genieten van menu”

Het buurtrestaurant van Zorgzame buurten biedt Kortemarkenaren de kans om af en toe eens dicht bij huis de voetjes onder de tafel te schuiven in gezelschap van andere buurtbewoners tegen een democratische prijs. Voor 10 euro krijgen de gasten soep, een hoofdgerecht en een dessert met koffie.

“Sinds begin januari hebben we onze prijs opgetrokken naar 10 euro”, aldus opbouwmedewerker Merlijn Lombaert, die samen met een 20-tal vrijwilligers dit project trekt. Het drankje is niet meer inbegrepen, maar we voorzien wel gratis water tijdens de maaltijd. Vandaag vindt ons buurtrestaurant plaats in OC Albatros in Zarren, maar we wisselen maandelijks af tussen de verschillende deelgemeenten. Vandaag staat er trouwens pastinaakroomsoep, gevulde kalkoen en citrusmousse op het menu. Als er eens een speciale maaltijd georganiseerd wordt, zoals bijvoorbeeld het nieuwjaarsmenu of een barbecue, dan wordt er een bijdrage van 14 euro gevraagd.”

Namiddagactiviteit

“Na de maaltijd in het buurtrestaurant bieden we ook steeds een activiteit aan. Het namiddagaanbod start om 14 uur en er wordt steeds afgerond om 16 uur. Voor deze activiteiten moet er niet ingeschreven worden, tenzij anders aangegeven. Mensen die niet komen eten, mogen wel vrijblijvend aansluiten op de namiddagactiviteiten. Dat kan een dansnamiddag zijn, maar evengoed een crea- of verwennamiddag. Het staat iedereen uiteraard vrij hier aan deel te nemen. Je kan ook gerust op je stoel blijven zitten en genieten van een drankje en een babbeltje of je kan een kaartje leggen. De Minder Mobielencentrale staat elke keer paraat voor wie zelf niet ter plaatse geraakt en om vervoer verlegen zit. De komende namiddagen zijn gepland op 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari, alsook op 5 maart. Inschrijven is telkens mogelijk tot de voorafgaande donderdagmiddag. De deuren open ’s middags om 11.30 uur voor het publiek en we kunnen telkens rekenen op 70 tot 90 deelnemers, wat toch altijd een groot succes is”, besluit Merlijn.

Inschrijven doe je via ldcdewimperlinde@blijvelde.be of op 051 65 01 80.