Buurtrestaurant Te Goare nu ook in Kerckstede: “Willen mensen samenbrengen”

In 2024 strijkt buurtrestaurant Te Goare neer in de cafetaria van zorgvoorziening Kerckstede in Oostnieuwkerke. Daarmee opent een vierde buurtrestaurant zijn deuren in de gemeente. Elke tweede dinsdag van de maand kunnen 65-plussers of inwoners met verminderde welzijnskansen er terecht voor een maaltijd.

Buurtrestaurant Te Goare wil iedere thuiswonende 65-plusser uit de gemeente een gezonde, gevarieerde en betaalbare maaltijd aanbieden. Ook wie jonger is en verminderde welzijnskansen heeft, kan er terecht.

Betaalbaar

“Ons buurtrestaurant brengt mensen samen”, vertelt schepen van Seniorenzorg Martine Zoete (Open VLD). “Wie zelf niet wil of kan koken, zin heeft om samen met anderen te tafelen en dat tegen een democratische prijs, kan bij ons terecht. Voor 10 euro geniet je van soep, hoofdgerecht en dessert”.

Ondertussen heeft het buurtrestaurant al een vestiging in elke deelgemeente. “In Staden kan je elke weekdag terecht in het AC/DC in de Ieperstraat 109”, weet de schepen. “Ook in Westrozebeke wordt elke dinsdag en donderdag een maaltijd geserveerd. Daarvoor werken we samen met lokaal dienstencentrum De Dorpsplekke. In Oostnieuwkerke is er wekelijks op donderdag buurtrestaurant in de cafetaria van woon-zorgcentrum De Oever”. Nu wil het gemeentebestuur het aanbod nog verder uitbreiden. “Daarvoor slaan we de handen in elkaar met Kerckstede”, gaat de schepen verder. “In 2024 kunnen eters elke tweede dinsdag van de maand terecht in de cafetaria van Kerckstede in de Slijperstraat 3 in Oostnieuwkerke”.

Lokaal verankeren

“Als zorgvoorziening vinden we het belangrijk om ons lokaal te verankeren”, vertelt Peter Danschot, algemeen directeur van Kerckstede.” We zetten in op verbondenheid en samenwerkingen. Het feit dat we de cafetaria kunnen openstellen voor dit initiatief is een verrijking voor onze zorgvoorziening. We kijken er naar uit om de eerste eters te ontvangen”.