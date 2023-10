Buurtbar by Cirkant sluit succesvol seizoen af

De Buurtbar by Cirkant het project waarbij OC Cirkant in verschillende buurten in Groot-Zedelgem zijn caravan opzet om aan buurtvervlechting te doen – heeft er zijn tweede seizoen op zitten. Onlangs werd de caravan voor de laatste keer dit jaar van stal gehaald en opgezet in de Wijk de Toekomst in Loppem. Ondertussen beginnen buurtbewoners de Buurtbar al te kennen en kan men van een succes spreken. “Tweewekelijks, op donderdagnamiddag kon je ons met onze caravan in vier verschillende wijken in Groot-Zedelgem vinden. Onze opzet is simpel: we willen dat mensen hun buren weer leren kennen en dat doen we door een kopje koffie aan te bieden en er een gezellige namiddag van te maken. En dat slaat aan”, vertelt Audry Sanders van OC Cirkant. De insteek van de Buurtbar is tweeledig. Enerzijds wil men aan buurtvervlechting doen, anderzijds krijgen de bewoners met een beperking van OC Cirkant de kans om hun steentje bij te dragen tot de maatschappij en hun talenten in te zetten. “We zaten begin dit seizoen met de handen in het haar toen onze caravan niet langer de openbare weg op kon. Dankzij de steun van de gemeente Zedelgem konden we de caravan van JCI Houtland gebruiken voor dit seizoen. Gezien het succes van de Buurtbar, zijn we ondertussen voort op zoek naar fondsen om een nieuwe, tweedehandscaravan aan te kopen. Alle hulp is daarbij welkom.” (BC/foto BC)