Burgerlijk ingenieurs openen uniek ijsjessalon: “Na twee jaar onderzoek is ons ijs perfect”

Binnenkort kan je in de Langestraat – middenin het epicentrum van de uitgaansbuurt – proeven van het ijs van Amelie Cobbaert (26) en Marilyn Dierick (26). Het gaat echter niet om het doorsnee schepijs, maar om ijs die zonder enige hulpstoffen werd vervaardigd en dat is uniek in de ijswereld. Maak kennis met deze ijsmeisjes. “We hebben twee jaar onderzoek gevoerd met universiteiten, maar nu zijn we klaar”, klinkt het.

Amelie komt uit Brugge en Marilyn komt uit Gent, maar ze zijn vastbesloten om met hun ijs Oostende te veroveren. De beste vriendinnen leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding tot burgerlijk ingenieur, maar slaan nu samen een totaal andere weg in. Op vrijdag 10 juni om 19 uur openen ze hun ‘Amy & Mary Scoop Shop’ op een toplocatie, middenin de uitgaansbuurt.

“We zijn dan wel burgerlijk ingenieurs van opleiding, maar we zijn ook ondernemend”, vertelt Marylin. “We willen een nieuw standaard van ijs op de Europese markt zetten. Daarom is een ijsje bij ons niet zomaar een ijsje. Het is een echt dessert met een unieke smaakbeleving waar elk onderdeel in onze keuken met passie bereid wordt. De structuur smelt in je mond en is een streling voor je smaakpapillen. Twee jaar hebben we onderzoek gedaan en met universiteiten samen gewerkt om alle chemische stoffen eruit te halen. Zelfs de hoorntjes worden door ons zelf gebakken.”

Lokale producten

De vriendinnen experimenteerden een jaar lang en zijn erin geslaagd om ijs te maken zonder enige hulpstoffen. “Er komen geen melkpoeders, emulgatoren of stabilisatoren aan te pas. Ons ijs wordt dus gemaakt op basis van enkel de ingrediënten”, duidt Amelie. “Die kopen we lokaal aan bij de boeren, telers en producenten. Bij ons zal je dan ook niet het hele jaar door dezelfde smaken zien, maar zullen deze afwisselen naargelang de periode en het seizoen.”

Het duo is dan wel niet van Oostende afkomstig, de liefde voor de badstad is er wel. “Oostende leeft altijd en is heel erg hot tegenwoordig”, duidt Marylin de keuze voor de badstad. “De aanwezigheid van de zee inspireert mensen. We hadden eerst een ander pand op het oog in de Ooststraat, maar uiteindelijk viel ons oog op dit pand, middenin de uitgaansbuurt. We zitten middenin het bruisende leven.”

Marylin en Amelie hebben trouwens nog grote plannen voor de toekomst. “We hebben plannen om met de tijd een keten uit te bouwen. We willen dat ons ijs een merk wordt, maar we beginnen uiteraard in Oostende. Weet je dat ik vroeger zelfs geen ijs lustte? Net dat is de reden dat we op zoek zijn gegaan naar een ander soort ijs en daar zijn we aardig in geslaagd”, aldus Marylin.

De eerste 50 mensen die zich vrijdagavond vanaf 19 uur aanmelden krijgen een hoorntje met een gratis bol aardbeien. Diezelfde avond volgt de officiële opening met het traditionele lintjesgeknip.