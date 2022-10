Burgerlijk eindigt mooi vierde in finale Best Burger Benelux

Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt van take-awayrestaurant Burgerlijk in de Commandant Edmond Ameyestraat zijn met hun bijzondere hamburger met chocolade op de vierde plaats geëindigd in de finale van de wedstrijd Best Burger Benelux.

“We hebben het beste van onszelf gegeven en kunnen zeker leven met deze uitslag”, reageert Niels. “Het was al een overwinning op zich als je weet dat er 450 kandidaturen waren en dat wij bij de top vijf waren geselecteerd. De finale in het Nederlandse Maastricht was een mega ervaring voor ons.”

“We maakten er een heel bijzondere hamburger klaar. Geen bestaande hamburger maar eentje met chocolade waarvoor we bij de samenstelling de hulp kregen van chocolatier Hannes D’heedene uit Deerlijk. We zijn van plan om volgend jaar opnieuw onze kans te wagen en ons te plaatsen voor de finale. Dan gaan we voor hoger dan de vierde plaats. De steun en support die we tijdens de voorbije campagne van heel wat Deerlijknaren mochten ervaren, was in ieder geval bijzonder fijn.”

Niels en Jana runnen al geruime tijd De Ploatse in het centrum van Deerlijk. Hun hamburgers vielen van in de beginperiode zo in de smaak dat ze beslisten om er een aparte handelszaak aan te wijden. Eind november vorig jaar gingen ze in het aanpalende pand met Burgerlijk van start. Burgerlijk staat synoniem voor huisgemaakte premium burgers. Behalve burgers kan je er eigen chicken buckets samenstellen.

Info: www.burgerlijk.com.