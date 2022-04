Burger King strijkt neer langs Brugsesteenweg in Roeselare

Burger King komt naar Roeselare. De fastfoodketen heeft haar oog laten vallen op de site waar nu nog brasserie Vespa’z 4 huist. De gebouwen zouden er in de toekomst plaats ruimen voor een hamburgerrestaurant met drive-in. “Langs de Brugsesteenweg mag er geen horeca meer bijkomen, een vervanging kan er echter wel”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Wie langs de Brugsesteenweg rijdt, merkt misschien wel het gele bekendmakingsformulier op die nabij brasserie Vespa’z 4 hangt op. De Amerikaanse hamburgerketen Burger King heeft op de site van de brasserie, die in 2014 de deuren opende en waar vroeger ook nog de gekende ondernemer Donald Muylle woonde, grote plannen.

Burger King wil er een hamburgerrestaurant met drive-in bouwen en dat op enkele honderden meter van McDonald’s, dat al jarenlang iets verderop langs de Brugsesteenweg een vestiging heeft.

Komst fastfoodrestaurant is mogelijk

De plannen van Burger King zijn duidelijk. De gebouwen van Vespa’z 4 worden in de toekomst gesloopt. “Wij mogen nog tot eind oktober blijven. We willen graag de zaak op een andere plaats voortzetten, maar momenteel kan ik daar nog niet veel over zeggen”, aldus Jens Vollens van Vespa’z 4.

Eens de brasserie gesloten is, starten de sloopwerken. De stad gaf inmiddels ook al een vergunning aan Burger King. “Binnen het RUP van de Brugsesteenweg is de komst van Burger King mogelijk. Langs de Brugsesteenweg mag er geen horeca meer bijkomen, maar een vervanging kan echter wel. Daarbij maken we geen onderscheid tussen een café, brasserie of fastfoodketen”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V) die de plannen van de hamburgerketen bevestigt.

Oprijden via parking Dino Center

Met de komst van Burger King wordt er ook rekening gehouden met het mobiliteitsverhaal. Zo is bij erg drukke momenten bij de McDonalds iets verderop langs de Brugsesteenweg vaak aanschuiven langs de belangrijke Roeselaarse invalsweg.

Klanten van de toekomstige Burger King zullen in de toekomst moeten oprijden via de parking van het Dino Center. Daar zijn een kleine 300 parkeerplaatsen. Vlakbij het fastfoodrestaurant komen nog eens achttien parkeerplaatsen. Daarnaast komen er ook fietsenstallingen.

Bij het project is er ook rekening gehouden met groen. Zo komt er een bomenrij langs de Brugsesteenweg. Het restaurant zelf krijgt een drive-in die rond het gebouw loopt en er komt ook een terras.

(BF)