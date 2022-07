Burger King opent zijn eerste vestiging aan de kust: Whopper moet Oostende veroveren

Voor wie de Whopper dé burger bij uitstek blijft, is er uitstekend nieuws. Woensdag opent namelijk in Oostende de derde Burger King in West-Vlaanderen zijn deuren, de allereerste aan zee. “Deze locatie heeft heel veel potentieel”, zegt verantwoordelijke Piet Cremers.

Even voorbij het rondpunt van de Torhoutsesteenweg met de Duinkerkeweg is de voorbije maanden met man en macht gewerkt aan de realisatie van de nieuwste vestiging van de Burger King keten in onze provincie. De deuren gaan woensdag om 10.30 uur open en dat zullen de grote schare fans van Burger King en zijn alom bekende Whopper Burger ongetwijfeld niet vergeten zijn.

Het restaurant is zo’n 380 vierkante meter groot, telt ruim 110 zitplaatsen en daar mag je 44 plaatsen op het terras nog eens bijtellen. “De community van Burger King lovers zal hier inderdaad heel blij mee zijn”, vertelt verantwoordelijke Piet Cremers. “We kunnen bogen op een fantastische locatie waar we al vijf jaar op zoek naar waren, met de luchthaven in de onmiddellijke nabijheid. Bovendien passeren hier ruim 19.000 wagens per dag. 45 personeelsleden tussen 16 en 19 jaar, van alle genders en nationaliteiten, zullen instaan voor een perfecte bediening in en dito onderhoud van de zaak.”

De troeven van Burger King zijn legio, zegt Piet Cremers. “We zijn trots op de kwaliteit van ons vlees, dat door het grillen een eigen, kenmerkende smaak heeft. We bieden niet minder dan 25 verschillende burgers aan. Wij zijn 24/7 open. In het concept speelt de drive-in een heel belangrijke rol. Die is op vrijdag en zaterdag zelfs open tot 1 uur ’s nachts.

Verrassingen tijdens opening

Voor de opening in Oostende heeft Burger King heel wat verrassingen in petto. “Zo kan je woensdag duotickets winnen voor het Ostend Kids Festival, worden er op donderdag en zaterdag gratis Whoppers uitgedeeld en op vrijdag tickets voor Oostende Koerse. Het hele weekend zorgt een dj voor de nodige sfeer en worden mensen bij de drive-in vergast op een leuke gadget.”

Junior assistent manager Goran Vandewaetere (42) heeft er duidelijk zin in. “Absoluut. We zijn al lang naar de opening van woensdag toe aan het leven. Ik ben heel blij dat ik in dit avontuur ben gestapt. Ik heb heel wat ervaring in de horeca, maar zat al een tijdje zonder job. Ik hoop dan ook dat ik hier een mooie toekomst tegemoet ga.” (DVL)