Burger King opent op donderdag 6 april de deuren in Roeselare

In de Brugsesteenweg in Roeselare opent op donderdag 6 april een vestiging van Burger King. Het is het eerste filiaal in de ruime regio.

Dat er een Burger King naar Roeselare komt, raakte vorig jaar in april al bekend. Nu is er al een exacte openingsdatum, namelijk donderdag 6 april. Het hamburgerrestaurant komt op de plaats waar tot voor kort Vespa’z 4 zat. Het is tevens de plaats waar keukenbouwer Donald Muylle lange tijd woonde. Normaal is er ook een drive-in voorzien.

In afwachting van de opening zijn er nog verschillende vacatures die ingevuld moeten worden, waaronder een manager om het restaurant te runnen. Alle info op jobs.burgerking.be.