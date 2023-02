Burger King opent nieuw filiaal aan Mammoetcenter in Roeselare: “Ideale locatie volgens onderzoek”

Op woensdag 5 april opent Burger King een vestiging langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Het is het eerste filiaal van het hamburgerrestaurant in de ruime regio. De keuze voor het Mammoetcenter in Roeselare blijkt na een grondig onderzoek de ideale locatie te zijn. “Roeselare is een bruisende stad en de keuze voor het Mammoetcenter was al snel een uitgemaakte zaak als je ziet hoe druk het hier telkens is”, klinkt het.

Burger King gaat al heel lang mee. Het hamburgerrestaurant werd in 1954 opgericht in Miami en verwelkomt wereldwijd 11 miljoen klanten per dag. En aangezien ze bij Burger King ook voet aan wal willen zetten in West-Vlaanderen breiden ze hun aantal restaurants uit met een nieuwe vestiging in Roeselare. “We zijn heel blij om naar Roeselare te komen”, klinkt het bij de Gentse franchisenemer Piet Cremers, die zo ook al na Brugge en Oostende zijn derde vestiging in vier jaar tijd opent in onze provincie.

“Roeselare is een bruisende stad, met heel veel industrie. Ik zie Roeselare ook als een stad in beweging. Ons doel is om met Burger King geleidelijk aan nog locaties te openen in West-Vlaanderen, om zo nog te groeien. Op die manier willen we ook toegankelijker worden naar onze klanten toe.”

Ideale locatie

Opvallend: als nieuwe locatie kozen ze bij Burger King voor de Brugsesteenweg aan het Mammoetcenter, waar ook al een McDonalds gevestigd is. Maar daar hebben ze bij Burger King geen rekening mee gehouden, klinkt het bij Piet.

“Wij hebben voor deze locatie gekozen omdat onderzoek aangewezen heeft dat dit een ideale plaats is, ook voor een drive-in. Zowel tijdens weekdagen als in het weekend is het namelijk over de koppen lopen langs het Mammoetcenter. Die drukte is heel mooi meegenomen. Dat er dan op deze baan ook een McDonalds zit, heeft daar dus niks mee te maken. Onze verstandhouding is ook goed, want ons concept van fastfood is verschillend aan dat van hen. Wij grillen onze burgers en zij bakken hun burger, dat zorgt voor een compleet andere smaakbeleving.”

Feestelijke opening

De opening van het nieuwe Burger King-restaurant in Roeselare staat gepland op woensdag 5 april. Een datum die er snel zal zijn. “Dat klopt, maar we werken samen met aannemers die het gewoon zijn om dit soort projecten te realiseren”, gaat Piet verder.

“We zullen er trouwens ook een feestelijke opening van maken. Zo zullen we de eerste drie dagen een gratis Whopper geven aan de 150 eerste bezoekers. De mensen die via de drive-in komen, zullen we gratis gadgets geven. Daarnaast zullen we ook wat kinderanimatie voorzien tijdens de openingsfase en organiseren we een scratch&win, waarbij de klanten via een loting producten kunnen winnen. Er zal dus heel wat beleving zijn rond de opening, want dat moet er boenk op zijn.”

Personeel

Ondertussen gaan ze bij Burger King Roeselare ook nog op zoek naar gedreven mensen om er te werken. In totaal zullen er zo’n vijftigtal mensen actief zijn. “We kregen al een heleboel aanvragen binnen, maar onze zoektocht blijft verdergaan. Wij zoeken niet per se mensen met ervaring, maar wel mensen die willen werken met een smile. Dat is voor mij veel belangrijker dan ervaring.”

Interesse in een job bij Burger King? Meer info op jobs.burgerking.be. Meer over Burger King Roeselare vind je op de website: https://stores.burgerking.be/nl/burger-king-roeselare.