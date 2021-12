Burger King opent in 2022 vestiging in Oostende

Fastfoodketen Burger King krijgt een vestiging in Oostende. Stad Oostende verleende daarvoor een omgevingsvergunning. Burger King Oostende wordt zo de derde vestiging van de Amerikaanse hamburgerketen in West-Vlaanderen.

In augustus maakte Burger King bekend dat het zijn oog had laten vallen op de site langs de Torhoutsesteenweg 597, waar voordien Garage Stoops was gevestigd. Het College van Burgemeester en Schepenen zet nu het licht op groen voor de bouw van het restaurant met drive-in. “Het gebouw wordt opgetrokken in eigentijdse en duurzame gevelmaterialen. Op de site is heel wat groen voorzien. Zo komt er over de volledige lengte van de site een haag en zijn er boomvlakken van 2 meter op 5 meter”, licht schepen van Omgevingsvergunningen Kurt Claeys toe.

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn: “We voelen de laatste tijd aan dat er bij diverse partijen veel interesse is in Oostende. We voeren dan ook een actief aantrekkingsbeleid. Burger King is een belangrijke speler die opnieuw zal zorgen voor bijkomende tewerkstelling.”

Burger King opent zo – na Brugge en Kortrijk – zijn derde restaurant in West-Vlaanderen. De opening is voorzien in 2022.