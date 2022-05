Burgemeester stond al aan de zijde van Tim Boury: “In de keuken van de chef-kok was mijn plaats duidelijk aan de afwas”

Twee keer won burgemeester Kris Declercq aan de zijde van Tim Boury de ‘kitchen battle’. De twee kennen elkaar dan ook vrij goed, ook al omdat de burgemeester graag eens gaat eten in Boury. “Tim is een harde werker, een toffe kerel en hij verdient ook dezebekroning. En die drie sterren zullen zeker afstralen op Roeselare als stad van de voeding.”

Restaurant Boury en dus ook Roeselare waren deze week niet uit het nationale nieuws weg te slaan. De drie sterren van Boury schitteren aan het firmament boven de Rodenbachstad en uiteraard ziet burgemeester Kris Declercq dat met de glimlach aan. “We starten straks een nieuwe marketingcampagne onder de noemer ‘Gebeten door Roeselare’. En daar hadden we een plaatsje voorzien voor Tim, nog voor hij met een derde ster bekroond werd. Hij past ook perfect in de campagne, alles wat hij serveert is om in te bijten. Twee of drie sterren, het is een topper.”

Snijlessen gevolgd

En dat mocht de burgemeester zelf al aan den lijve ondervinden. Ooit betwistte én won hij twee kitchen battles met Tim Boury. Daarbij moesten enkele burgemeesters het aan de zijde van een sterrenchef tegen elkaar opnemen. “Ik kon toen ook echt kennismaken met hem. Ik mocht ook bij hem op training en op zijn advies ging ik nog snijlessen volgen in de hotelschool. Ik mocht ook borden helpen dresseren, maar toen de chef vroeg wie deze bordjes had bereid, wist ik meteen dat mijn plaats in de keuken aan de afwas was. Dat we twee keer de zege binnen haalden, was louter zijn verdienste. Ik hielp het als presentator wat verkopen natuurlijk, maar de credits waren volledig voor hem.”

Dankzij Boury zullen nu nog meer mensen onze stad ontdekken

Roeselare wil sowieso al op de voorgrond treden als stad van de voeding. “Van grond tot mond”, vat de burgervader het samen. “En daar komt het culinaire nu bij.” Dat een van de drie driesterrenrestaurants van België gehuisvest is in Roeselare geeft de stad natuurlijk de nodige exposure. “We weten dat op die manier nog meer mensen naar Roeselare zullen komen en onze stad zullen ontdekken. Meetbaar is dat allemaal niet, maar als je de vele reacties van overal te lande ziet op de drie sterren voor Boury, dan zegt dat genoeg.”

De burgemeester was al sinds de start van de zaak in de Diksmuidsesteenweg een fan, in mei 2016 verhuisde het toprestaurant naar de Rumbeeksesteenweg. “Bij speciale gelegenheden ga ik er graag eens eten. Ik vind het fantastisch dat hij ook blijft werken met lokale producten: van kaas tot vlees. Als chef geeft hij die producten met oog voor detail een toegevoegde waarde en dat doet hij op meesterlijke wijze.”

Lokale producten

De burgemeester looft ook de West-Vlaamse spirit van de Nieuwkerkenaar die ondertussen al ruim tien jaar in Roeselare woont. “Dit is vooral het resultaat van keihard werken. In Boury geven ze ook jonge mensen een kans, er staat een heel team. Tim spreekt ook zelf vaak over Team Boury, dat is veelzeggend. Het is meer dan symboliek.”

Team Boury zal het straks nog drukker krijgen, de reservaties stromen op dit moment binnen. “Maar de sterkte van Tim is ook dat hij nog dicht bij zijn klanten blijft staan, hij komt ook vaak het restaurant binnen. Het is een echte West-Vlaming, een bescheiden harde werker. Hij is ook erg toegankelijk. En dat zal niet veranderen.”