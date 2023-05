Buren verhinderen opening pop-upbar ‘t Hof met bezwaarschrift: “Eén buur heeft petitie voor én tegen bar getekend, hoe bizar is dat!”

Ze had zo uitgekeken naar de opening van haar pop-upbar ‘t Hof, op Moederdag. Maar op donderdag 11 mei kreeg Nathalie Dumon, die bij ons nog haar verhaal mocht doen, het slechte nieuws dat er een bezwaarschrift was ingediend tegen de komst van haar (zomer)bar. “Ik ben in shock”, aldus Nathalie, die de moed niet opgeeft en ondertussen al heel wat steunbetuigingen heeft gekregen. De indiener van het bezwaarschrift geeft geen commentaar.

Vorige week mocht Nathalie Dumon nog het verhaal van haar pop-upbar in de Sluizenstraat bekend maken. Het moest volgens haar vooral een rustige en gezellige plek worden. “Het wordt een leuke plek om even te chillen en wat te keuvelen met familie en vrienden”, zei Nathalie.

Bijzonder aan het verhaal van ‘t Hof was ongetwijfeld de locatie: de plek waar haar grootouders jarenlang de boerenstiel hadden bedreven en Nathalie als kind uren had gespendeerd. Na het overlijden van haar grootouders en oom Maurice, die er nog lange tijd was blijven wonen, kwam wat rest van de boerderij – een kleine woonst, stal, schuur en een grote tuin – leeg te staan.

Verkopen te emotioneel

“Ik heb er lang over gedaan om te beslissen wat ik met deze plek zou doen. Verkopen was nooit een optie. Ervan afscheid nemen kon ik niet. Dat zou te emotioneel geweest zijn.” Het idee om er een pop-upbar in te richten, rijpte een jaar geleden. “De voorbije maanden heb ik in de schuur een gezellige bar ingericht, met meubels en prullaria van vrienden en kennissen, en in de tuin moest er een gezellig terras komen…”

Nathalie wilde op vrijdag 12 mei als opwarmer enkele vrienden uitnodigen voor een drankje en een hapje. En dan zou op zondag 14 mei de officiële opening volgen.

“Zo’n procedure kan vier maanden duren. Dan is de zomer voorbij” – Nathalie Dumon

Maar toen kwam donderdag 11 mei het bericht dat er bezwaar was aangetekend tegen de opening. “Ik was in shock. Mijn mooie droom leek uiteen te spatten.” Nathalie is echter niet van plan bij de pakken te blijven zitten. “Helaas heeft een buur bezwaar aangetekend en kan ik niet starten. Maar ik geef de moed niet op en zal strijden voor dit prachtige project”, liet ze deze week optekenen op haar Facebookpagina.

Op sociale media hebben intussen al heel wat Bredenaars Nathalie een hart onder de riem gestoken. Een vriendin startte een petitie en riep iedereen op om op zondag 14 en maandag 15 mei samen te komen aan de Sluizenstraat 78. Een oproep waaraan zondag volgens Nathalie zo’n 70 mensen gevolg gaven. “Ook gemeenteraadslid Kristien Vanmullem is langsgelopen. En op de petitie voor ‘t Hof staan intussen al meer dan honderd handtekeningen.”

Getekend tegen én voor…

Ondertussen heeft Nathalie inzage gekregen in wie het bezwaarschrift mee heeft ondertekend. “Ik heb de buurt wat afgeschuimd en heb bij enkele buren aangebeld. Een vriendin van mij kent enkele ‘ondertekenaars’ van de petitie en zij verzekerde mij dat die mensen dat nooit zouden gedaan hebben. Meer zelfs, een van hen is zondag zelfs even langsgelopen op ‘t Hof…”

“Een van de buren die de petitie tégen ‘t Hof had getekend, heeft nu blijkbaar ook onze petitie vóór de pop-upbar ondertekend”

Bij drie van de buren waar ze aanbelde, vielen de mensen volgens Nathalie uit de lucht. “Enkele van hen bekenden wel dat ze een petitie ondertekend hadden omdat ze dachten dat hier een danstent of iets dergelijks zou komen. Maar ze verzekerden me dat ze helemaal geen bezwaarschrift hadden ingediend bij de provincie. Een van de buren die de petitie tégen ‘t Hof had getekend, heeft nu blijkbaar ook onze petitie vóór de pop-upbar ondertekend. Ik begin dit stilaan een beetje bizar te vinden.”

Intussen blijft de zaak gesloten tot er een definitief besluit is vanuit de provincie. “Zo’n procedure kan vier maanden in beslag nemen. Dan is de zomer al voorbij”, besluit Nathalie, die alvast een advocaat in de arm heeft genomen.

Naam geschrapt

Nathalies relaas wordt bevestigd door buren die we deze week contacteerden. Een gezin dat nabij de tuin van ‘t Hof woont en anoniem wenst te blijven, gaf aan verwonderd te zijn dat zijn naam onder het bezwaarschrift stond: “Enkele weken geleden kwam iemand met een petitie tegen de komst van de bar aandraven. We hebben die toen getekend omdat ons voorgehouden was dat het daar alle dagen feest zou worden, met geluids- en andere overlast. Gisteren kreeg ik telefoon van de provincie om te controleren of ik bezwaar bij hen had ingediend. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik dacht dat de petitie enkel naar de gemeente zou gestuurd worden. Ik heb de medewerker van de provincie dan ook gevraagd mijn naam uit de lijst van indieners te schrappen… wat intussen is gebeurd.”

De buren die de petitie op touw hebben gezet en het bezwaarschrift hebben ingediend, geven geen commentaar en wachten de beslissing van de provincie af.