Buren opgelucht na grote schoonmaak in failliete slagerij: “Er zijn containers rottend vlees weggehaald”

Eén ton rottend, stinkend vlees! Het is de astronomische hoeveelheid die uit een failliete beenhouwerij in de Deerlijkstraat werd weggehaald. Een uitdaging voor de schoonmaakdienst en een opluchting voor de omwonenden. “Het was al niet te proper toen het nog open was, na de sluiting was het nog erger”, klinkt het opgelucht.

Hogedrukreinigers, beschermende pakken, gasmaskers en een niet te harden stank. Het resultaat van wanbeleid en de zaken veel te groots willen aanpakken? Ongeacht wat de reden was, de schoonmaakdienst had de handen vol toen een curator hen vroeg de slagerij leeg te halen. In oktober werd het faillissement uitgesproken, waardoor alle diensten in werking werden gezet. Voor de buren was het meer dan duidelijk dat het al langer dan toen slecht ging. “U moet weten meneer: dit was DE beenhouwerij van Zwevegem en omstreken. Wie graag wilde uitpakken tijdens een etentje, die kwam hier zijn of haar vlees halen!”

Overname

De directe buren winden er geen doekjes om wanneer ze de situatie beschrijven. “Klanten die hier stonden aan te schuiven om er toch maar iets te kunnen kopen? Dat was hier geen uitzondering hoor. En toen werd de zaak verkocht! Vanaf dan ging het razendsnel bergaf. Hoe zo een zaak, met naam en faam, zo snel naar de knoppen is geholpen geweest? Het is een raadsel maar de overnemer is er toch maar in geslaagd! In het begin waren er klachten over het vlees dat niet echt lekker meer was. Zo hebben ook wij een paar mooie biefstukken gekocht en toen we in onze keuken stonden, hebben we ze weggegooid omdat ze stonken. Dat kan toch de bedoeling niet zijn? Meer en meer hoorde je ook in de gemeente dat mensen ziek werden nadat ze vlees van daar hadden gegeten. Salmonella? Ja, toch een drietal van onze kennissen die er mee te maken hadden. Niemand schrok er uiteindelijk van dat de boel overkop ging maar de gruwel was des te groter toen we ze hier containers vol met rottend vlees zagen weghalen.”

© (Foto CLL)

Hoewel de geur in de slagerij niet te harden is, hadden de buurtbewoners er nooit klachten van. “En wij hebben een tuin die rond de slagerij loopt meneer! Nooit hebben we er iets van ondervonden. Ja, toen we aan het kelderraampje passeerden was er wel een geurtje maar aan de andere kant, het is en blijft een kelder. Blijkbaar moeten de gesloten frigo’s het gros van de stank hebben opgevangen. We zijn alvast blij dat ze er nu aan begonnen zijn want we kunnen ons niet voorstellen wat dit had gegeven tijdens de zomer.”

Unicum

Voor het personeel van Johfra Cleaning werd het een uitdaging van formaat. De firma, gespecialiseerd in moeilijke opdrachten, heeft ondertussen haar strepen verdiend maar dit werd toch een unicum. “Wormen die over de planken kropen en een stank waarvan zelfs ik moest kokhalzen. Dit heb ik nog nooit gezien!” Een werknemer loodst ons doorheen het atelier waar ooit schotels werden voorbereid. “De koelkasten lagen vol met stapels rottend vlees. Wie koopt in godsnaam dergelijke hoeveelheden? Het stinkt hier nu nog altijd enorm en dat terwijl we alles gisteren al naar buiten hebben gebracht. Ik moet er geen tekening bij maken dat het hier ondraaglijk was. De droge worsten hingen gewoon in de kelder en de frigo’s waren tot aan het dak gevuld. Hallucinante taferelen eigenlijk die we maar zelden meemaken.”

Met de opkuisactie wordt een hoofdstuk afgesloten, al is het bij de buurtbewoners erg twijfelachtig of ze er ooit nog aankopen zullen plaatsen. “Als je het allemaal hoort, dan wil de curator de inboedel verkopen en hoopt hij dat ook het gebouw een nieuwe ondernemer kan vinden. Maar geef toe meneer, na dit alles te hebben gezien? Zou u er ooit nog een stuk vlees kopen? We gaan wel naar de supermarkt gaan in het vervolg.”

