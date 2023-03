Buffalo Moules introduceert nieuw horecaconcept in Knokke-Heist

Met de komst van Buffalo Moules op de Knokse zeedijk krijgt Knokke-Heist er een uniek horecaconcept bij. De ligging, met zicht op het iconische Rubensplein en de zee, is al heel bijzonder alsook het origineel horecaconcept met een laagdrempelig platform. Buffalo Moules serveert een Surf & Turf in de meest duidelijke rol: bbq aan tafel met het smakelijkste vlees en de lekkerste mosselen het hele jaar door. Bovendien pakt men uit met een openingsstunt. Wie in april een ‘gouden mossel’ in zijn eten ontdekt, eet gratis!

Buffalo Moules is de nieuwste creatie van het succesduo Dylan Vander Mynsbrugge en Charles de Nobrega. De twee jeugdvrienden gaven de horeca aan de Oostkust een nieuwe schwung. Beiden combineren metier, een groot geloof in de toekomst, drive en onvoorwaardelijke passie en toewijding.

Surf en turf

Wat begon als een try-out ontpopte zich al snel als een succes. Intussen hebben beiden Coupe De Nice in Heist, Sable Blanc op de Zeedijk Knokke, Bistro Boudoir op de Lippenslaan in Knokke en Brasserie Charlies rechtover het station van Blankenberge in hun portefeuille. “Maar de honger om Knokke-Heist een nieuw en origineel horecaconcept met een laagdrempelig platform te geven, bleef bestaan”, aldus het succesduo.

“En dus krijgt de kustgemeente een creatief vervolg en opent op 1 april Buffalo Moules op de hoek van de Meerminlaan en het Rubensplein. De naam surf and turf is afkomstig van het begrip ‘surf’ dat verwijst naar de oceaan en ‘turf’ wat graszode betekent.

Surf and turf werd in de jaren zestig en zeventig vaak beschouwd als symbool voor de keuken van de Amerikaanse middenklasse, door wie het eten van kreeft en biefstuk als statusverhogend werd beschouwd. In Knokke-Heist wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan en gaat straks iedereen massaal aan het Buffalo Moulen….

Buffalo Moules-mascotte Knoki

Buffalo Moules krijgt een Surf & Turf in de meest duidelijke rol: bbq aan tafel met het smakelijkste vlees en de lekkerste mosselen het hele jaar door. Al van bij het binnenkomen, zorgt de Buffalo Moules-mascotte Knoki voor een verrassend en leuk onthaal. Wat meteen opvalt zijn de hippe kleuren van het interieur die de bezoekers meteen een happy gevoel geven.

Aan ronde tafels kunnen gasten van een indoor bbq kunnen genieten. Daarvoor werden een zestal opvallende grilltoestellen aangekocht met boven elke tafel iedereen z’n eigen afzuigkap. Op de kaart kan de carnivoor kiezen uit een sappige Rib Eye steak, een Tomahawk, eigen sausjes, salades en alle toebehoren die op houtskool gegrild worden. Daarna kan je naar eigen voorkeur zelf kruiden tot je je eigen eigen signatuurgerecht hebt.

Voor de visliefhebbers is er onder meer Dorade ‘Royal’ en een gemarineerde gambabrochette. En de allerbeste mosselen zijn verkrijgbaar op zes verschillende bereidingswijzen. Op de vaste kaart staan trouwens nog meer inspirerende gerechten die voor een extra en smakelijke vibe zorgen.

Win je gewicht in mosselen

Buffalo Moules in Knokke-Heist bevindt zich op de hoek van de Meerminlaan en het Rubensplein in een fraai pand met een terras op de zeedijk. De gasten hebben steeds een fraai uitzicht op het Rubensplein én de Noordzee. Er is plaats voor 300 couverts, verdeeld een ruim terras op de zeedijk en een open veranda

“Straks komen de paaseieren uit de lucht gevallen, maar in die periode valt er ook een gouden mossel te ontdekken. Buffalo Moules en de mensen van mosselproducent Aquamossel Triton en leverancier Daniels Azuur uit Blankenberge hebben de handen in elkaar geslagen voor een wel heel speciale stunt. De opening van Buffalo Moules wordt immers nog groter en spraakmakender met de actie Vind je Gouden Mossel en win je gewicht in mosselen.

Wie tussen 1 en 30 april mosselen komt eten bij Buffalo Moules en daar de enige echte Gouden Mossel in z’n mosselpan aantreft, krijgt z’n etentje gratis aangeboden. Dat gebeurt elke dag, dus 30 winnaars op het einde van de maand. Daarmee stopt het niet want uit die (mossel)pot van dertig winnaars krijgt er eentje op 1 mei z’n volle gewicht van de beste Aquamosselen Triton cadeau. In het restaurant zal een grote personenweegschaal aanwezig zijn, zodat de winnaar en zijn/haar gezelschap meteen de hoeveelheid mosselen kunnen zien die hij/zij krijgt.”