Bubbelthee verovert nu ook Brugge

De zogenaamde ‘bubbelthee’, die vanuit Hongkong en Taiwan de hele wereld verovert, krijgt ook in Brugge stevig voet aan de grond. Na een gespecialiseerde zaak aan het Walplein, opende er met Bubble Land nu ook eentje in de Smedenstraat.

De jonge broers Leo en Teo Demets openden de deuren van Bubble Land in de Smedenstraat. De zaak specialiseert zich in ‘bubbelthee’, een drankje dat in Azië – meer bepaald Taiwan maar ook Hongkong – werd groot gemaakt en nu stilaan de hele wereld en dus ook Brugge aan het veroveren is. Het is een combinatie van thee, een te kiezen fruitsmaak – zoals appel, kers, aardbei, mango of perzik – en een uit te kiezen topping in de vorm van fructose balletjes die ontploffen in je mond.

“De bubbelthee wordt koel geserveerd met ijsblokjes en je drinkt die met een breed rietje zodat de balletjes erdoor kunnen”, legt Leo Demets uit. “Er is ook nog een tweede soort bubbelthee, met melk eraan toegevoegd.”

Leo werkte naar eigen zeggen wel een jaar aan het uitwerken van het hele concept en het vinden van een geschikt pand. “Op reizen over heel de wereld zag ik overal bubbelthee opduiken. Ik ben er zo echt verzot op geraakt. Ook in Antwerpen en Brussel waren er al eerder Bubbeltheeshops”, vertelt Leo, die eerder met zijn broer en vader hielp toen ze restaurant Pomperlut aan het Astridpark runden. Bubble Land is zijn eerste zaak als zelfstandige. Hij krijgt er ook hulp van zijn moeder bij de bereiding van de bubbelthee.

“Hier in Brugge slaat het nu ook echt wel aan. Zeker bij jongeren. Zoals je ziet, staan ze hier echt aan te schuiven en dat was al zo van op de eerste dag.”

Bij Bubble Land kun je ook terecht voor fel gekleurde popcorn, wafeltjes en ander snoepgoed.