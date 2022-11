Brussels Beer Challenge bekroont Brouwerij Rodenbach en Brouwerij Palm met vijf medailles

Drie dagen lang proefde een panel van 80 internationaal gereputeerde bierkenners 2000 bieren uit 28 landen. De deelnemende bieren werden onderverdeeld in categorieën, gebaseerd op origine, type en stijl en vervolgens gewikt en gewogen. Op het einde van de drie degustatiedagen werden de beste bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award.

Goud ging naar Brugge Tripel, Rodenbach Grand Cru en Steenbrugge Dubbel Bruin. Steenbrugge Blond werd vereerd met zilver en tot slot kreeg Rodenbach Vintage het bronzen ereteken.

Sven Stuer, General Manager Royal Swinkels Family Brewers België: “We zijn bijzonder trots op de vijf podiumplaatsen van de Brussels Beer Challenge 2022. De drie gouden, één zilveren en één bronzen award zijn niet alleen belangrijk voor onze thuismarkt maar ook een mooie toegevoegde waarde voor onze exportmarkten. Grote waardering voor onze brouwersteams in onze twee Belgische brouwerijen te Roeselare en Steenhuffel, hun dagdagelijks streven naar perfectie wordt wederom beloond. De medailles staan symbool voor de uitmuntende kwaliteit van onze bieren, een erkenning die onze consumenten en klanten weten te waarderen.”