Bruno Franssens (44) stelt zijn zelfgebrouwen Cuvée van de Chef voor

Nieuwpoorter Bruno Franssens brouwde met Cuvée van de Chef een artisanaal donker bier. Verschillende horecazaken uit de streek dienen als verkooppunt.

Bruno Franssens (44) is een bezige bij. Hij werkt als keurmeester in de autokeuring van Kaaskerke en na zijn uren is hij nog vrijwillig brandweerman in Nieuwpoort. “Ik heb bier leren drinken, maar ook appreciëren. Mijn kameraad Kurt Gunst ging zelfs verder en volgde een cursus biersommelier. In zo’n opleiding voor zytholoog doe je basiskennis op over bier en ontdek je veel over bieren en gastronomie. We begonnen te overwegen om het zelf te proberen. Zo zijn we begonnen met bier te brouwen”, legt Bruno uit.

Al doende brouwen

Eerst huurden de vrienden een installatie van iemand, daarna maakten ze met afgedankte biervaten zelf een brouwinstallatie. Bruno haalt er zijn website bij om de evolutie te tonen. De kameraden begonnen te brouwen in een garage door in een ketel te roeren op een gasvuur. Daarna in een betere ketel die ze kregen van de brandweer. Dan kwam er nog een andere met een zak erin om nogmaals te filteren. Zo waren ze vertrokken.

“We hebben leren brouwen ‘al doende’. Mijn kameraad wist er iets van en we begonnen aan iedereen vragen te stellen. Hierbij is Facebook wel gemakkelijk. Je komt dan in één van die brouwersgroepen terecht en als je vragen hebt, worden die beantwoord. Via via kregen we een basisrecept en we werkten daar op verder”, gaat Bruno verder.

Past bij kaas

Zijn kameraad sloeg een andere weg in, maar Bruno is blijven verder brouwen. Door de coronajaren kreeg hij meer tijd en kocht hij een elektrisch keteltje. Zo konden de temperaturen beter geregeld worden, was het gemakkelijker en ging het ook veel sneller. De garage werd op den duur te klein en er hij week uit naar Het Koelschip, een stadsbrouwerij op 50 meter van het Casino Kursaal van Oostende. Bruno kan er nu brouwen in een ketel van 500 liter, goed voor 63 bakken bier.

‘Cuvée van de chef’ is volledig artisanaal gebrouwen, met drie soorten mout en één soort hop erin. Het is een stevig biertje dat goed past bij een kaasschotel, maar ook bij côte à l’os of een stoofpotje. Het is niet te zoet en niet te bitter. Het drinkt gemakkelijk, het is een ‘droef’ bruin biertje dat je twee jaar kunt bewaren. “Liever niet natuurlijk”, zegt Bruno al lachend.

Flesjes uit Oekraïne

Het brouwen duurt één dag, maar heel het productieproces duurt tussen de zes à acht weken. De ingrediënten worden gekocht via Het Koelschip en zij regelen ook de taksen en accijnzen. Rusland en Oekraïne zijn de graanschuren van Europa en voorlopig geraken de grondstoffen nog tot hier. Ook de wegwerpflesjes komen uit Oekraïne. Die zijn gefabriceerd maar geraken niet op transport.

“We brouwen klein en simpel en dat kost meer dan dat we iedere keer duizenden liters zouden brouwen. Een pakket van zes flessen kost 15,60 euro, dit is 2,60 euro per fles, inclusief btw”, legt Bruno uit.

Het etiket werd ontworpen door vriendin Sandy Malfait van Snap-Touch Tattoo Studio uit Beerst.

Cuveé van de Chef wordt verdeeld via restaurant De Roos in Nieuwpoort, De Mikke Oostduinkerke, Hoeve Paepehof Adinkerke en Koffielicious De Panne. (Peter Germonprez)