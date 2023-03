Brugse zomerterrassen mogen er op 1 april staan

Dezer dagen zijn de Brugse horecabazen druk bezig met het opzetten van hun zomerterras. Vanaf zaterdag 1 april – geen aprilvis – mogen die er staan. Tenminste als ze vergund zijn en ze geen bont gekleurde terrasstoelen hebben.

Philippe Le Loup, de evenementenverantwoordelijke van het Brugs Handelscentrum én de eigenaar van het restaurant Poules Moules op het Simon Stevinplein, is verheugd dat hij zijn terras op dit Brugse pleintje mag plaatsen: “Het is de start van het seizoen en betekent meer zitjes en dus meer inkomsten.”

Twintig jaar

“Elk jaar kijken we ernaar uit, terrassen zorgen voor een gezellige sfeer in Brugge. 2023 wordt voor mij een speciaal jaar, want mijn zaak bestaat twintig jaar.”

Over het Brugs terrassenreglement hoor je Philippe Le Loup niet klagen: “Het is duidelijk, voor wie de regels volgt. En voor wie geen al te bont gekleurde terrasstoelen uitzet.”

Met die woorden verwijst hij glimlachend naar het feit dat vorig jaar de uitbaatster van La Casita in het Sint-Salvatorskerkhof in Brugge op de vinger werd getikt door het stadsbestuur wegens een kakofonie aan terrasstoelen. Want terrasuitbaters hebben in de historische binnenstad slechts de keuze uit vijf kleuren voor hun terrasmeubilair, zowel voor de parasols, de bloembakken als de stoelen op de losse terrassen: écru, dune, beige, bruyère en zwart…

Beschermd stadszicht

Binnen het beschermd stadszicht mogen vaste terrasconstructies geplaatst en uitgebaat worden vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie. De opbouw van de vaste terrasconstructie gebeurt strikt genomen op de donderdag en de vrijdag voor de paasvakantie. Maar sommige horecabazen waren al begin deze week met die klus bezig, om zeker klaar te zijn voor het drukke weekend van de Ronde.

De afbraak dient te gebeuren op de eerste maandag na de kerstvakantie. Sedert covid is het terrasseizoen, dat vroeger eindigde op 15 november, verlengd om de getroffen horeca te ondersteunen.

Rand

Buiten het beschermd stadszicht en in de Brugse randgemeenten mag het hele jaar door een vast terras staan. Aansluitend mag er vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie een los terras, volgens toegekende vergunning, naast gezet worden.

Ter vollediging: vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie tot de laatste vrijdag voor de paasvakantie mag er een los terras geplaatst worden, bestaande uit twee rijen met vier stoelen per tafel, met een maximale diepte van 4 meter, tegen de gevel van de zaak en niet breder van de gevel. Maar dat is voor een gezellige kerstsfeer later dit jaar….