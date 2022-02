Brugse topsommeliers pakken uit met eigen gin

De Brugse topsommeliers Benoit Couderé en Dries Corneillie ontwikkelden met Santé Gin een eigen gin waarvoor ze samenwerkten met The Bruges Gin Society. “We wilden terug naar de essentie van de zuivere, pure gin, weg van het zoveelste fabricaat met aromadruppels”, zegt Benoit Couderé.

Als de Beste Sommelier van België van 2015/2016 (Benoit) en die van 2021/2022 (Dries) samen een gin ontwikkelen en op de markt brengen, dan willen we daar het fijne van weten. De heren hebben in de drankenwereld een reputatie om U tegen te zeggen, uiteraard door hun onderscheiding als Beste Sommelier van België maar ook door de grote huizen waar ze aan de slag waren en zijn.

Benoit gooide jarenlang hoge ogen als sommelier in de voormalige driesterrenzaak De Karmeliet en Dries is nog steeds hoofdsommelier bij het tweesterrenrestaurant De Jonkman.

Naar de essentie

Sinds enige tijd runnen ze samen de wijnspeciaalzaak Santé, waar ze niet alleen wijn verkopen maar ook advies verlenen en evenementen op maat verzorgen. Maar naast het edele druivenvocht richten ze zich nu dus ook ook op de jeneverbes; de aloude basis voor de jenever én de gin.

“De markt van de gin lijkt misschien wat verzadigd maar wij denken dat er zeker nog ruimte is om terug te gaan naar de essentie van de gin. Er worden heel veel gins ontwikkeld maar vaak zijn het fabricaten met wat aromadruppels in plaats van zuivere producten”, vertelt Benoit.

“Wij wilden gaan voor een gin zoals die hoort te zijn met als uitgangspunt de citrus en de jeneverbes. Daarvoor gingen we een samenwerking aan met de mensen van The Bruges Gin Society, die zelf destilleren in Brugge, en kozen ervoor om enkel verse kardemon, kafirlimoenen en jeneverbes te gebruiken. De bessen en citrusvruchten hebben we zelf laten weken in alcohol waardoor de basis al een heel erg rijk aroma heeft.”

Benoit en Dries hebben de bedoeling om kleinschalig te werken en willen elk jaar vijfhonderd flessen bottelen. “Met net geen 40 euro voor een fles van 500 ml willen we ook de prijs voor wat toch een ambachtelijk product is min of meer democratisch houden” weet Benoit nog.

“De gin is te verkrijgen via onze webshop op https://santewines.be/ en staat ook op de kaart van enkele toprestaurants, onder meer bij De Jonkman waar Dries aan de slag is als sommelier. Dries en ik drinken allebei eens graag een goeie gin dus dit is voor ons een leuk nevenprojectje.” (PDV)