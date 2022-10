Brugse kunstenaar Wietse ontwerpt Duvelglazen voor Historium

De Brugse kunstenaar Wietse, voluit Wietse Hindryckx, ging een samenwerking aan met met de toeristische attractie Historium op de Markt van Brugge, meer bepaald met de bijhorende bar Duvelorium. Wietse ontwierp een fraaie tekening voor op de Duvelglazen in de bar.

“Duvel Moortgat, de brouwerij waarmee we een exclusieve samenwerking hebben, maakt regelmatig nieuwe creatieve ontwerpen voor op haar glazen. En die worden dan echte verzamelobjecten” zegt general manager van Historium Stijn Boone. “Voor onze bar Duvelorium wilden we ook wel een eigen Duvel-glas met het ontwerp van liefst een Brugse kunstenaar. En daarbij dachten we aan Wietse, die intussen een grote bekendheid heeft verworven met zijn indrukwekkende muurschilderingen. Toen we dat lieten weten aan de mensen van Duvel, zeiden ze dat ze ook al veel positiefs gehoord hadden over Wietse. En zo was het snel beklonken. We vroegen aan Wietse of hij dat zag zitten en gelukkig hapte hij direct toe.”

Wietse maakte een drietal ontwerpen waaruit de opdrachtgevers dan mochten kiezen. De keuze viel op een ontwerp waarbij de specifieke rood-gele kleurvakken die te zien zijn aan het plafon van het Duvelorium nadrukkelijk terug komen; gecombineerd met de beeltenis van een krachtig opspringende cheetah. “Die kleurvlakken moesten er voor mij zeker in en daarnaast werk ik altijd graag met dieren in mijn ontwerpen”, vertelt Wietse. “Zoals bekend ben ik gewoon om grote ontwerpen te maken maar een ontwerp voor op het iconische bierglas van Duvel is zeker ook een mooie opdracht.”

De Duvelglazen met het ontwerp van Wietse zullen in verpakking te koop aangeboden worden in de shop van het Duvelorium. De Duvel wordt er in de bar dus niet rechtstreeks in geserveerd. “Anders zouden die glazen misschien wel te vlug voetjes krijgen”, lacht manager Stijn Boone. Wie dus een Duvel uit een Wietse-glas wil drinken kan er eentje aankopen en er thuis rustig zelf een Duvel in uitschenken.