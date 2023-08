Brugse horecafamilie Dendooven introduceert eigen rum: “Monniksbaard geeft onze Vamoz de perfecte smaak”

De Brugse horecafamilie Dendooven lanceert met Vamoz een eigen rum. Een sterke drank van acht jaar oud met een alcoholpercentage van 40 graden, gekruid met monniksbaard. “Dankzij de karamelisatie ontstaat een mooie donkere kleur, wat perfect past in de cocktails.”

Na de eerder eigen Nordlys Premium Gin pakt de familie Dendooven nu uit met rum. “De gin loopt zeer goed en wordt door velen gesmaakt. Het is een lokaal product met een zilte toets, wat toepasselijk is met de kuststreek waar wij vertoeven. Dit hebben we nu ook willen doordrijven in onze rum”, vertelt David Dendooven. “Het gaat om een batch die wordt aangekocht in de Caraïben, en wordt gekruid met monniksbaard of loogkruid.”

Hype van gin naar rum

Monniksbaard heeft een heerlijke, zout-zilte smaak en groeit in zoute moerassen langs het Middellandse zeegebied. Het bezorgt de rum een zachte, maar krachtige smaak. Het kruiden gebeurt in likeur- en wijnhandel De Moor in Aalst waar ook de Nordlys Premium Gin vandaan komt. De meester- distilleerder heeft de familie Dendooven bijgestaan om hun nieuwe product te realiseren. “We hebben een jaar lang diverse kruiden geprobeerd om de perfecte smaak te vinden. Soms was het te sterk, anderzijds was de smaak niet voldoende doorgedreven, tot we bij monniksbaard kwamen en dus de perfecte match”, aldus Ruben Dendooven. “Het is momenteel een beetje de trend om donkerbruine rums te nemen. De hype van gin, vooral bij de jongeren, is overgegaan naar rum. Puur of in cocktails.”

Ook over de naam Vamoz is lang nagedacht. “Vamos bestond reeds. Wij hebben de letter z gebruikt. Het betekent vooruitgaan. Net als wij, binnen onze familie blijven we niet stilstaan bij wat we doen”, aldus Ruben. Vamoz kan worden gekocht per fles, binnenkort ook in een geschenkverpakking. De kostprijs voor een fles van 70 cl bedraagt 41 euro. (ACR)