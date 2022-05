Brugse chef Ruige Vermeire (L.E.S.S): “Verlies van Michelinster noopt ons tot zelfreflectie”

L.E.S.S. Eatery is één van de drie Brugse restaurants die zijn Michelinster moet afgeven. Chef Ruige Vermeire relativeert: “Diezelfde dag moest mijn vriendin op controle naar de gynaecoloog. Met de zwangerschap is alles oké!”

“Het was even schrikken, ik zag het echt niet aankomen”, reageert chef Ruige Vermeire (31) van L.E.S.S Eatery in Brugge, op het feit dat hij zijn Michelinster kwijt is.

“In feite was ik even verrast als die keer dat we voor het eerst een ster kregen, in 2019. Maar ik kan het relativeren: maandag moest mijn vriendin Eline naar de gynaecoloog, op het moment dat ik in Bergen luisterde naar het verdict van Michelin. Haar berichtje dat alles oké was met de zwangerschap is voor mij veel belangrijker.”

Foodsharing

“Ondanks het verlies van die ster zullen we ons concept van foodsharing, met ingrediënten uit de Aziatische keuken, geenszins radicaal omgooien. De evaluatie door Michelin noopt ons tot wel zelfreflectie. We willen onze klanten een totaalbeleving, met deejay, aanbieden.”

“We proberen onszelf voortdurend te verbeteren. Maar een zaak runnen betekent ook dat je je personeel en rekeningen moet kunnen betalen. Met de gestegen prijzen van energie en grondstoffen is dat een hele uitdaging”, aldus Ruige Vermeire.