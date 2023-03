Brugse bierdames openen virtueel café voor internationale vrouwendag

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag, vandaag 8 maart, openen twee Brugse ‘bierdames’ vanavond om 18.30 uur een virtueel café vanuit vlees- en bierrestaurant In’t Nieuw Museum in Brugge.

Het is de internationale bierexpert- en consultant Sofie Vanraefelghem die samen met Marijke Bax dit virtueel café via Facebook Live zal presenteren. Marijke is samen met Koen Demeulemeester uitbater van restaurant Nieuw Museum en heeft met Miss Baxel’s Beer ook haar eigen facebookpagina over bier. In het restaurant staat ze in voor de opmaak van de bierkaart en de deskundige uitleg naar de klanten toe. In ‘t Nieuw Museum werd onlangs nog bekroon met zilver op de Beer Awards en mag zichzelf zo het tweede beste bierrestaurant van het land noemen.

“Samen gaan we tijdens de uitzending enkele bijzondere door vrouwen gebrouwen bieren degusteren en bespreken”, zegt Sofie Vanraefelghem. “Ook hebben we een aantal topdames te gast zoals brouwer/eigenaar Liesbeth Van Raemdock van Totem en Zytholoog Kim van Opdurp van Zytholicious en Pink Boots Society Benelux.”

Het evenement is gratis en iedereen is van harte welkom. De start is om 18.30 uur en is via deze link ook virtueel te volgen.