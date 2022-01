‘Brugse Beer’ mag gebruikt worden, maar niet in Brugge

In een nieuwe episode in de Brugse bieroorlog oordeelde het Hof van Beroep in Gent dat ondernemer Stephane Kolijn de merknamen De Brugse Beer en Beer van Brugge niet in de Brugse regio mag gebruiken, daarbuiten wel. De uitbaters van biercafé ‘t Brugs Beertje wilden die namen laten verbieden. Los van een nog mogelijke strijd om schadevergoedingen ziet het ernaar uit dat het Gentse Hof van Beroep de bieroorlog definitief beslecht heeft.

Het conflict startte al meer dan twee jaar geleden en draait om het gebruik van de begrippen bier, Brugse en beer als merknaam voor bier. Hoteluitbater Stephane Kolijn probeerde zijn biertje De Brugse Beer op de markt te krijgen maar stootte daarbij op verzet van brouwerijen De Halve Maan, bekend van Brugse Zot, en Alken Maes, waar indertijd Brugs Tarwebier werd gebrouwen.

Beide brouwers tekenden verzet aan bij het Bureau van de Intellectuele Eigendom van de Benelux omdat ze van mening zijn dat er verwarring mogelijk is. Maar het bevoegde bureau wees in juni 2019 deze claim af en stelt dat De Brugse Beer perfect kan blijven bestaan naast Brugse Zot en Brugs Tarwebier.

Hoge dwangsommen

Daarmee was de strijd echter nog niet gestreden want kort daarna trok Dries Bouckaert van biercafé ‘t Brugs Beertje naar de Ondernemingsrechtbank om het gebruik van de naam De Brugse Beer aan te vechten, wegens te veel gelijkenis met de naam van zijn café. Bouckaert kreeg daarbij gelijk van de rechter.

Kolijn werd door de rechter verplicht om op straffe van hoge dwangsommen al zijn publiciteit en bier met etiket De Brugse Beer weg te halen uit de handel. Daarop veranderde hij de naam van zijn bier naar De Beer van Brugge. Bouckaert wilde ook deze laatste merknaam laten verbieden en zo was het dus aan het Hof van Beroep in Gent om een oordeel te vellen.

Regionale uitstraling

Het Hof oordeelde nu dat Kolijn door het gebruik van merknamen met de begrippen Brugge en Beer, in gelijk welke volgorde of samenstelling, een inbreuk pleegt op de handelsnaam ‘t Brugs Beertje (het biercafé) en zich daardoor schuldig maakt aan oneerlijke en misleidende marktpraktijken.

Maar opvallend: het Hof verbiedt het gebruik van de genoemde woordcombinaties voor het bier van Kolijn enkel binnen het gebied van de gerechtelijke kantons Brugge I, II, III en IV, wat naast Brugge zelf ook nog neerkomt op Damme, Jabbeke, Oostkamp, Knokke-Heist, Beernem, Zuienkerke en Blankenberge. Dit omdat volgens het Hof de handelsnaam ‘t Brugs Beertje (het café dus) maar een beperkte, regionale uitstraling heeft.

Brugge Limited Edition

Kolijn wordt nu dus verplicht om binnen de twintig dagen alle bestreden producten en publiciteit weg te halen. “Al bij al ben ik nog tevreden met deze uitspraak, want buiten Brugge en in het buitenland kunnen we onze merknaam behouden. Onze markt buiten de Brugse regio is natuurlijk groter dan erbinnen”, reageert Kolijn.

“Voor Brugge maken we dan een speciaal label Brugge Limited Edition, mét de afbeelding van de beer erbij. Ik ben erg blij dat we nu echt kunnen doorgaan met de uitrol van de bieren. Al hoop ik wel nog op een flinke schadevergoeding van de tegenpartij want dit heeft me een pak geld en tijd gekost.”

