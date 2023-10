Brugs snookertempel Kingsclub is failliet

De ondernemingsrechtbank heeft de bekende snookertempel Kingsclub uit de Slachthuisstraat in Brugge failliet verklaard. Vijf personeelsleden, onder wie de bekende Brugse complotdenker Hans Blanckaert, verliezen hun job.

De eis om deze Brugse horecazaak failliet te verklaren, kwam van het openbaar ministerie. Blijkbaar was de schuldenberg die zaakvoerder Peter Deseure gemaakt had, te groot. De ondernemingsrechtbank heeft advocate Ulriche De Rese als curator aangesteld.

Hoe hoog de schuldenberg is en wie de gedupeerden zijn, kan de curator nog niet kwijt. Zij is momenteel de activa en de passiva aan het oplijsten. Wellicht zijn de banken en de brouwerij, die de dranken leverden, de voornaamste schuldeisers. Kingsclub had vijf werknemers in dienst, die zijn allemaal hun job kwijt.

Komplotdenker

Kingsclub is gesloten sedert het vonnis dat de ondernemingsrechtbank op 2 oktober uitgesproken heeft. Eén van de personeelsleden is Hans Blanckaert, de bekende Brugse complotdenker, die in Brugge al twee betogingen organiseerde: een manifestatie tijdens corona tegen de vele veiligheidsvoorschriften, waaronder de mondmaskerplicht, en een optocht tegen de vele ‘onvrijheden’ die onze regering oplegt.

Hans Blanckaert was het gezicht van Kingsclub, hij had er de dagelijkse leiding over. Maar hij was geen zaakvoerder, want na een eerder faillissement had hij beroepsverbod gekregen. Zijn neef Peter Deseure was de officiële zaakvoerder, het faillissement is lastens hem uitgesproken.