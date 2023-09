Brugs restaurant Rock-Fort overgenomen door uitbaters Amuzee uit Zeebrugge: “Zij zullen het DNA behouden”

Het bekende restaurant Rock-Fort in Brugge, in 2001 opgericht door Hermes Vanliefde en Peter Laloo, sluit op 13 oktober de deuren… om vanaf december weer op te starten met nieuwe uitbaters. Het zijn Eline Snijkers en Laurent Law van restaurant Amuzee uit Zeebrugge die zorgen voor een nieuw hoofdstuk in het Rock-Fort verhaal.

Hermes Vanliefde en Peter Laloo openden op 13 oktober 2001 de deuren van Rock-Fort in de Langestraat. Met Hermes als chef in de keuken en Peter als zaalverantwoordelijke groeide de zaak al vlug uit tot een succes. De ongedwongen sfeer, het rock-‘n-roll-gehalte en natuurlijk ook de originele bereidingen met veel aandacht voor vis, schaal- en schelpdieren en vaak exotische smaken konden heel wat foodies uit Brugge en wijde omstreken bekoren.

DNA behouden

Rock-Fort was ook een vaste waarde op het ter ziele gegane culinaire festival Kookeet in Brugge. Maar op 13 oktober komt er einde aan het verhaal van Hermes en Peter bij Rock Fort. “Voor alle duidelijkheid: Rock Fort stopt niet, maar wordt overgenomen”, zegt Peter Laloo. “De nieuwe uitbaters, Eline Snijkers en chef Laurent Law van het Zeebrugse restaurant, zullen het DNA van Rock-Fort omarmen en behouden. Zij zullen de gastronomische erfenis van Rock-Fort voortzetten en er hun eigen vernieuwende toets aan toevoegen, wat zeker zal zorgen voor een culinair festijn.”

Tijd voor iets nieuws

Rock-Fort gaat op 13 oktober, niet toevallig de dag waarop het in 2001 allemaal begon, dicht… Om dan begin december weer de deuren te openen, met Eline en Laurent als nieuwe uitbaters. Hermes en Peter zullen hen in het begin nog een tijdje bijstaan om het verhaal verder te schrijven. De nieuwe uitbaters zullen zich volledig focussen op Rock-Fort waardoor Amuzee zeker tegen eind dit jaar de deuren zal sluiten. “Waarom wij ermee stoppen? Wel, Hermes en ik zijn tot het besef gekomen dat we niet meer te lang mogen wachten als we nog iets nieuws willen doen in het leven. Maar wat we precies gaan doen, dat weten we nog niet juist”, zegt Peter. “Misschien ga ik wel toneel spelen, een jeugddroom van me.”