Brugs restaurant Nous start met eetwinkel naast de deur

Chef-kok Olivier Lanszweert heeft vlak naast zijn restaurant Nous de deuren van Daily Nous geopend, een democratisch geprijsde traiteurwinkel waar je elke dag van de week terechtkan voor ontbijt, lunch of dessertje. “De klanten kunnen de gerechtjes ook zelf opwarmen en ter plaatse nuttigen”, zegt Olivier.

Zeven jaar nadat chef Olivier Lanszweert – die eerder onder meer werkte bij Die Swaene, De Karmeliet en Den Dyver – zijn restaurant Nous in de Kleine Sint-Amandsstraat opende, start hij enthousiast met een nieuw project: traiteur of eetwinkel Daily Nous.

“Er zijn eigenlijk een drietal redenen waarom ik gestart ben met Daily Nous. Om te beginnen kwam het bij het restaurant aanpalende pand vrij en het is altijd toch wel interessant om dat erbij te hebben. En om eerlijk te zijn: ik was toch wat bevreesd dat er opnieuw een nachtwinkel, souvenirschop of barbier in zou komen. Dat is niet echt wat we willen in de straat”, zegt Olivier.

Weinig traiteurs

“En dan is er ook nog het feit dat er in de binnenstad, sinds het vertrek van Deldycke uit de Wollestraat, niet veel traiteurs overblijven. Er zijn wel slagers waar je ook een bereide maaltijd kunt verkrijgen maar dat is toch niet hetzelfde.”

“Ik hoorde van veel mensen die wonen of werken in de binnenstad dat dit toch als een gemis wordt ervaren. Genoeg redenen dus om van start te gaan met een eigen eetwinkel.”

Klassiekers en oosters getinte gerechten

Bij Daily Nous, dat zeven dagen op zeven geopend is, kan je zowel terecht voor Vlaamse klassiekers als voor gerechtjes met een knipoog naar het restaurant, waar veel invloeden zijn van de oosterse keuken. “De prijzen voor onze dagschotels variëren tussen 9 en 14 euro. Witlof in hespenrolletjes bijvoorbeeld, met ook vers bereide gespoten aardappelpuree erbij, bieden we aan voor slechts 9 euro”, vertelt Olivier.

“Daarnaast hebben we ook nog salades, pasta’s en dessertjes. We proberen echt wel met democratische prijzen te werken en hebben bijvoorbeeld ook ‘breakfast deals’ en ‘lunch deals’; bij die laatste krijg je soep met rijkelijk belegde toast en een drankje. Ook belangrijk om mee te geven: we hebben ook een aantal zitplaatsen. De klanten kunnen hun maaltijd dus zelf opwarmen en ter plaatse nuttigen.”

Opwaardering straat

Olivier heeft tot slot nog wel een verzuchting. “De Kleine Sint-Amandsstraat, met al zijn mooie horecazaken, zou nog veel mooier kunnen zijn mocht het stadsbestuur er eens wat meer aandacht voor hebben. Met mooie groenaanplanting, kerstverlichting in deze periode …”

“Zeker de toegang tot de straat via de Steenstraat, waarlangs potentieel zoveel volk zou kunnen binnen komen, ligt er onaantrekkelijk bij. Wij hebben de indruk dat we over het hoofd worden gezien. Hopelijk pikt het stadsbestuur ons signaal eindelijk eens op.” (PDV)