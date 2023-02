Brugs grillrestaurant In ‘t Nieuw Museum wint zilveren medaille op Beer Awards

Het bekende Brugse grillrestaurant In ‘t Nieuw Museum, mét ruime bierkaart, van Koen Demeulemeester en Marijke Bax won een zilveren medaille op de jongste editie van de Beer Awards. De ‘Beer Awards’ is een digitaal bierfestival dat in 2012 werd opgericht door een groepje bevriende bierliefhebbers.

Voor deze editie kon iedereen tussen 1 en 24 december stemmen op de website van Baar Awards, in verschillende categorieën en voor tal van biergerelateerde onderdelen, zoals ook beste biercafé en beste bierrestaurant.

De winnaars werden dit jaar bekend gemaakt op 7 februari bij Brewmine-TAP in Hasselt. In de categorie Beste Bierrestaurant wonnen Koen Demeulemeester en Marijke Bax van In ‘t Nieuw Museum, in de Hooistraat in Brugge, dus de zilveren medaille. De zaak, die Koen en Marijke enkele jaren terug overnamen van hun (schoon)vader Paul Demeulemeester, staat al bekend voor het uitstekende en vaak gerijpte rundvlees op de grill maar beschikte ook over een ruime en uitgelezen bierkaart. In ‘t Nieuw Museum kwam de voorbije zomer nog uitgebreid aan bod in de KW Biergids. Koen en Marijke tonen zich alvast bijzonder tevreden met deze waardering voor hun mooie en harde werk. (PDV)