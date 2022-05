Brugs bagelsalon lanceert crowdfunding voor groter pand

Sanseveria, het populaire bagelsalon in Brugge, wil verhuizen naar een ruimer pand aan de overkant van de straat. Hiervoor doet de zaakvoerder ook een beroep op het publiek. “Via een lening kunnen de mensen ons helpen de verhuis te realiseren én ze verdienen er ook zelf nog iets aan”, zegt Bert Vanheuverzwijn.

Zo’n acht jaar geleden bracht Bert Vanheuverzwijn het concept van een tegelijk hip en rustiek aangekleed bagelsalon naar Brugge. Voor wie minder vertrouwd is met bagels: een bagel is een broodje met een gat erin dat qua vorm enigszins gelijkt op een donut. Een bagel is echter veel voedzamer en wordt niet gefrituurd. Bagels worden zonder margarine of boter gebakken en kunnen op vele manier worden belegd.

Evenveel charme

Bagelsalon Sanseveria sloeg al vlug aan in Brugge en na een eerst uitbreiding kijkt de zaakvoerder er nu naar uit om te verhuizen naar een groter kant aan de andere kant van de Predikherenstraat, meer bepaald naar twee leegstaande panden die samengevoegd zouden worden.

“Het nieuwe pand is groter maar met minstens evenveel charme. We zullen er efficiënter de ‘eat in’ van de ‘takeaway’ kunnen scheiden. En we zullen in het restaurant ook een pak meer mensen kunnen ontvangen”, zegt Vanheuverzwijn.

Crowdfunding

Om die plannen te financieren doet Sanseveria grotendeels een beroep op de bank. “Maar we willen ook de ‘crowd’ deel laten uitmaken van ons project,” vertelt Bert. “Dat doen we via een crowdfundingcampagne op het WinWinner-platform. Mensen kunnen ons via die campagne een lening toekennen. Zo kunnen zij ons helpen om onze verhuis te realiseren én ze verdienen er zelf ook nog iets aan!”

Ondertussen staat de teller van de campagne, waarmee Sanseveria minimaal 120.000 euro en maximaal 160.000 euro wil ophalen, op 35.500 euro.