Bruges Pub in voormalig pand Comptoir des Arts: “Mooie kelderlocatie biedt onmiddellijk veel troeven”

Er is weer leven in het kelderhorecapand met adres Vlamingstraat 53 dat meer dan een jaar leeg stond. De bekende horeca-ondernemer Filip Stevens ging er van start met het café Bruges Pub. “Met bewegende projecties van brouwerijen op de wanden willen we de klanten eens een andere ervaring bieden.”

Bruggeling Filip Stevens (55), die de deuren opende van Bruges Pub in de Vlamingstraat 53, is bepaald geen nieuweling in de horecasector. Op zijn 18de ging hij van start als kelner en barman op de Eiermarkt, waar hij onder meer in Ambiorix en Don Quichotte werkte. Later runde hij 21 jaar lang, tot in 2021, zijn eigen zaak De Kuppe in de uitgaansbuurt Kuipersstraat, vlakbij de stadsschouwburg.

Nieuwe uitdaging

“Ik heb ook nog een tijdje samen met Jan Lobbestael café Fortuintje gerund en dan van 2014 tot enkele maanden geleden het biercafé De Zandloper aan ’t Zand”, vertelt Filip. “Dat is een erg grote zaak, met een terras voor wel 60 personen, waarvoor ik altijd veel personeel nodig had. En goed personeel vinden, is steeds minder evident heb ik mogen ervaren. Ik was ook wel eens toe aan een nieuwe uitdaging, liefst iets kleinschaliger, met minder vaste kosten en personeel. De Zandloper heb ik intussen kunnen overlaten aan een dame die dat zeker heel goed zal doen.”

Die nieuwe uitdaging voor Filip is dus Bruges Pub in de Vlamingstraat. “Ik kende dit pand niet zo goed maar via via vernam ik dan dat het hier leeg stond. In deze mooie kelderlocatie zag ik onmiddellijk veel troeven maar ik heb toch een grondige herinrichting doorgevoerd. Veel cafés lijken immers wat te veel op elkaar”, zegt Filip.

Projecties

“Om de klanten eens een andere beleving te bieden heb ik gekozen voor wisselende projecties van onder meer de logo’s van de brouwerijen waar ik mee samenwerk. Ook de beeltenissen van koning Cambrinus en Sus Antigoon, die beiden een duidelijke connectie hebben met bier, passeren hier de revue. Eten serveren we hier niet, op een zakje chips en zo na. Het is nog een echt café waarvan er te weinig zijn. We serveren, naast een uitgebreid gamma bieren op fles, maar liefst 14 bieren van ’t vat. Ik kies hier bewust niet voor het nachtleven, we zijn in de week en op zondag geopend vanaf 16 tot 1 uur en op zaterdag van 14 tot 1.30 uur.”