Brouwers lanceren Rodenbach garnalenkroket en Cornet kaaskroket

De Belgische gastronomie staat bekend om haar echte klassiekers. Er zijn weinig gerechten die meer België of Vlaanderen uitstralen dan een goede garnalenkroket of kaaskroket. Brouwerijen Rodenbach en Cornet breiden dat aanbod nu uit met de lancering van de Rodenbach Classic garnalenkroket en de Cornet kaaskroket.

Voor de ontwikkeling van de Rodenbach garnalenkroket en de Cornet kaaskroket gingen de brouwers van Rodenbach en Cornet te rade bij de ambachtelijke kroketten-maker Bubba, een producent en verdeler van artisanale kroketten. Samen met de brouwers werd nagedacht over de ontwikkeling van een kroket waarin enerzijds Rodenbach en anderzijds Cornet is verwerkt.

Unieke samenstelling

Bubba ging met dit idee aan de slag en experimenteerde tot de juiste verhouding van ingrediënten werd gevonden en tot een subtiel resultaat leidde. In de smeuïge garnalenbisque krijgt de Rodenbach Classic een hoofdrol, net zoals een mooie hoeveelheid vers gepelde grijze Noordzeegarnalen, finaal wordt de kroket gehuld in een krokante korst.

Voor de Cornet kaaskroket ging Bubba aan de slag met vier kazen in de juiste verhouding: zoutige Emmentaler, zachte Gruyère, karaktervolle Gouda en temperamentrijke Parmezaan gecombineerd met Cornet Oaked, een krachtig blond bier. Deze kroket kreeg net als de Rodenbach garnalenkroket de vorm en grootte van een bitterbal.

Primeur in Antwerpen

In het weekend van 11 november serveren zij beide kroketten in primeur. Ook een lancering op de Antwerpse zaterdagmarkt kan natuurlijk niet uitblijven. Op 12 november worden er de beide kroketten geserveerd.

Beide kroketten worden gelanceerd op de professionele horecabeurs Horeca Expo in Gent die doorgaat van 20 tot 24 november in Flanders Expo. De kroketten kunnen op de stand 6326 van Brouwerij Palm – De Hoorn & Rodenbach gedegusteerd worden en ter plaatse ontvangen geïnteresseerde exploitanten informatie over de producten, de prijs en de distributie. Particuliere bestellingen lopen via het onlineplatform e-shop. www.bubba-kroketten.be