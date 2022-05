Brouwerij St.Bernardus lanceert limited edition verjaardagsbier ‘75 years anniversary beer’: “Én kristallen jubileum voor St.Bernardus Abt 12 Magnum”

Brouwerij St.Bernardus uit Watou pakt uit met een verjaardagsbier ‘75 years anniversary beer’. Het is de afsluiter van de 75ste verjaardag van de brouwerij. Naast het verjaardagsbier viert St.Bernardus ook het kristallen jubileum van de St.Bernardus Abt 12 Magnum. Dit jaar siert een kunstwerk van José Vermeersch op het etiket.

Brouwerij St.Bernardus uit Watou lanceerde vorig jaar nog het boek ‘Het verhaal van een abdijbier dat er eigenlijk geen is’ naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de brouwerij. “Ondertussen zijn we ruim een jaar verder en is de tijd rijp om ons éénmalig, limited edition St.Bernardus ’75 years anniversary beer’ vrij te geven. Het verjaardagsbier is het sluitstuk van de 75ste verjaardag van de brouwerij. Om die verjaardag luister bij te zetten, creëerden onze brouwers een feestelijk ‘tripel style’ verjaardagsbier. Het bier verschijnt in uiterst gelimiteerde oplage van 11.000 flessen en is enkel verkrijgbaar in 75cl. Iedere fles werd trouwens voorzien van een uniek, eigen nummer”, zegt Pieter Verdonck, marketingverantwoordelijke brouwerij St.Bernardus.

St.Bernardus ’75 years anniversary beer’ is een volgouden Tripel 8,7% Alc. met een weelderige maar elegante schuimkraag. “Het verjaardagsbier kenmerkt ongetwijfeld de typische St.Bernardus signatuur. Het heerlijke grondwater van Watou zorgt voor een zalige zilte toets, de kwaliteitsvolle mouten brengen een aangename volmondigheid met impressies van zachte kandij & nougat en dankzij de unieke gist bevat het aroma de frisse fruitigheid van boomvruchten als banaan, rode appel en peer. De gebalanceerde afdronk wordt mooi aangevuld met de geraffineerde bitterheid van de hop”, aldus Verdonck. “Dit feestelijk verjaardagsbier smaakt heerlijk bij salades met zeevruchten, hartige gerechten met gegrild vlees of bij een groenterijk stoofpotje van gevogelte. Een aperitief of digestief, vergezeld van een stukje St.Bernardus kaas, is natuurlijk ook niet te versmaden.”

Magnum 2022 en José Vermeersch

Naast het verjaardagsbier pakt St.Bernardus ook uit met hun Magnum 2022. Dit jaar siert een kunstwerk van José Vermeersch op het etiket. “Onze St.Bernardus Abt 12 Magnum viert zijn kristallen jubileum in 2022. De editie 2022 is in verschillende opzichten een bekroning van een traditie die we startten in 2012. Sinds 2012 produceren we jaarlijks een beperkt aantal Magnum flessen van 1,5 liter. Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus Magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet.”

De brouwerij doet telkens beroep op een kunstenaar voor de uitwerking van het etiket. Alle kunstwerken of schilderijen maken deel uit van de kunstcollectie van de brouwerij en zijn ook te bezichtigen in de brouwerijwinkel. “Voor die eerste editie in 2012 schilderde de Belgische kunstenaar Rik Vermeersch ‘De Abt’. Rik is een tekenaar, schilder en beeldhouwer en de zoon van de Belgische beeldhouwer en kunstschilder José Vermeersch (1922 – 1997). José is de stamvader van een kroostrijke, artistieke kunstenaarsfamilie want niet enkel zijn zoon Rik trad in zijn voetsporen, ook Rik’s zonen Pieter, Lowie, Tinus en Robin hebben op hun beurt creatief bloed door hun aderen lopen.”

In 2022 ging José Vermeersch zijn 100ste verjaardag vieren. “We eren José, 10 jaar nadat zijn zoon Rik onze Magnum traditie op gang trapte, met zijn versie van onze Magnum, getiteld ‘Vrouw & Man’. Het beeldhouwwerk ‘Vrouw en Man’ dateert uit 1986 en is kenmerkend voor de signatuur van José Vermeersch waarbij steeds menselijke figuren centraal staan. Zijn oeuvre getuigt van een authentiek zoeken naar existentiële waarheden, die hij probeert vorm te geven met brutale en vrije gebaren. Heel vaak gebruikte hij verschillende soorten klei door elkaar, waardoor een gemarmerd effect ontstaat.”

St.Bernardus x Watou x Kunst

Daarnaast is het ook net 30 jaar geleden dat José Vermeersch de centrale figuur was tijdens de ‘Poëziezomer Watou’. “In 1992 nam Gwy Mandelinck, de drijvende kracht achter het toenmalige kunstenfestival, het initiatief om José uit te spelen als ankerman in een impressionante installatie in het iconische Douviehuis. Vermeersch creëerde toen 70 beeldende kunstwerken die geïnspireerd werden op 16 gedichten van onder andere Herman De Koninck, Rutger Kopland en Hugo Claus. Onze brouwerij was toen al danig verweven met het kunstenfestival als sponsor & partner van het evenement. Onze huidige Guesthouse Brouwershuis groeide in de jaren ’80 en ’90, onder impuls van Bernadette Dekoninck – dochter van onze stichter Evariste Dekoninck -, verder uit tot een gastenverblijf met een grote voorliefde voor kunst en vormde zo voor vele artiesten indertijd een perfect zomeronderkomen”, vertelt Pieter. “Diezelfde passie voor kunst wordt ook gedeeld door de eigenaar van de brouwerij Hans Depypere, die zo op een respectvolle manier niet enkel het waardevolle verleden van de brouwerij in de kijker wil plaatsen, maar ook blijvend een lans wil breken voor het snijpunt waar kunst, Watou en St.Bernardus elkaar ontmoeten.”

Magnum 2012 + 2022

Voor St.Bernardus de ideale aanleiding om voor deze 10de verjaardag van de St.Bernardus Abt 12 Magnum niet enkel een nieuwe versie van de Magnum uit te brengen, maar ook hulde te brengen aan een decennium waarbij St.Bernardus hulde bracht aan de kunst. “In een gelimiteerde oplage van 500 exemplaren zijn de Magnum 2012 en 2022 vanaf mei 2022 samen verkrijgbaar in een gestileerde houten kist. Deze duo box is net als de losse Magnum 2022 wereldwijd verkrijgbaar. Dankzij de samenwerking met Kunstenfestival Watou bevindt er zich in iedere box een code om gratis tickets te winnen voor het Kunstenfestival editie 2022 ‘Sense of Place’.’ Terugblikkend op dat decennium is er ook een houten verzamelbox verkrijgbaar die alle Magnums vanaf 2012 groepeert, exclusief de volledig uitverkochte editie van 2017. Van deze uiterst exclusieve verzamelbox zijn er slechts 100 stuks verkrijgbaar en zal vanaf november 2022 enkel verkrijgbaar zijn in de St.Bernardus brouwerijwinkel in Watou.